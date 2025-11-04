Alertă de gaz la Liceul Tehnologic Theodor Pallady: Distrigaz Sud Rețele confirmă un defect tehnic, dar fără scurgeri în zonă

O intervenție de urgență a avut loc marți la Liceul Tehnologic Theodor Pallady din sectorul 3 al Capitalei, după ce a fost semnalat un miros de gaz în incinta unității de învățământ. Alimentarea cu gaze naturale a fost oprită la ora 11:05, la cinci minute după ce un apel telefonic sesiza prezența unei posibile scurgeri.

Echipele tehnice ale Distrigaz Sud Rețele s-au deplasat imediat la fața locului, unde au identificat un defect la robinetul de intrare/ieșire al postului de reglare din instalația internă a liceului. Compania precizează însă că nu au fost constatate scurgeri de gaze în rețeaua publică de distribuție, nici infiltrații în subsolul clădirii.

Reluarea alimentării, posibilă abia după remedieri și verificări suplimentare

Repararea instalației afectate este în curs de realizare, iar reluarea furnizării de gaze va fi posibilă doar după verificarea de siguranță a întregului sistem, efectuată de un operator autorizat de ANRE, contractat de conducerea liceului. Acesta va confirma dacă instalația poate funcționa în condiții de siguranță, conform normelor tehnice în vigoare.

Între timp, elevii au fost evacuați preventiv, iar cursurile au fost suspendate temporar, după cum a declarat pentru AGERPRES șeful ISMB, Florian Lixandru.

Sfaturi importante pentru siguranță

Distrigaz Sud Rețele le recomandă utilizatorilor să fie vigilenți și, în cazul în care sesizează miros de gaze după reluarea alimentării, să:

apeleze imediat numerele de urgență: 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778;

aerisească încăperea;

evite utilizarea întrerupătoarelor electrice sau a aparatelor electrocasnice;

nu producă scântei;

închidă robinetul de alimentare, dacă este accesibil.

Distrigaz Sud Rețele, lider pe piața distribuției de gaze în România, operează o rețea de aproape 24.000 km, deservind 2,27 milioane de clienți în 20 de județe, inclusiv în București.

