Autoritățile de la Chișinău au activat procedurile de alertă după ce Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării a informat Poliția de Frontieră că două drone au fost detectate în nordul țării.

În urma incidentului, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis temporar, măsură ridicată ulterior, cu excepția regiunii de nord, unde restricțiile rămân active, potrivit ProTV Chișinău.

Primele date indică faptul că dronele ar fi intrat în Republica Moldova pe direcția Stanislavka (regiunea Odesa) – Vărăncău (regiunea transnistreană), fără a fi detectate de radare.

Ulterior, autoritățile ucrainene au transmis către Chișinău că aparatele au fost observate deplasându-se pe ruta Velikaia Kosnița (Ucraina) – Ruslanovca, raionul Soroca, unde ar fi traversat frontiera în repetate rânduri.

Investigațiile continuă în zona de nord

Echipele specializate verifică zonele presupuse a fi fost survolate, însă până acum nu au fost găsite obiecte sau urme care să reprezinte un risc pentru populație.

Autoritățile încearcă să stabilească originea dronelor și condițiile în care acestea au pătruns neautorizat în spațiul aerian moldovenesc. Zona de nord rămâne singura în care restricțiile de zbor sunt încă în vigoare.

Incident separat: șase drone detectate la începutul săptămânii

Acest episod vine după un alt incident major raportat marți dimineață. Ministerul Apărării din Republica Moldova a anunțat detectarea a șase drone care au traversat neautorizat spațiul aerian al țării, una dintre ele îndreptându-se spre granița cu România.

”În urma atacului masiv asupra Ucrainei, în noaptea de luni spre marţi, sistemele de supraveghere a spaţiului aerian din dotarea Armatei Naţionale au detectat, în dimineaţa zilei de 25 noiembrie 2025, şase drone care traversau neautorizat spaţiul aerian naţional”, a transmis Ministerul Apărării.

Prima dronă a fost observată între localitățile Vinogradovca și Vulcănești, deplasându-se ulterior spre frontiera română, în zona Colibași–Vadul lui Isac, la aproximativ 1.500 de metri altitudine.

Informația a fost comunicată de urgență structurilor responsabile, inclusiv Inspectoratului General al Poliției.

Drone prăbușite în Florești

Celelalte cinci drone au fost detectate în zonele Dondușeni, Orhei, Bender, Vadul lui Vodă și Florești.

Una dintre acestea s-a prăbușit pe acoperișul unei case din satul Cuhureștii de Jos, în raionul Florești.

