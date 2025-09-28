În afara granițelor, procesul electoral este încă în desfășurare, iar peste 265.000 de moldoveni și-au exprimat deja opțiunea de vot în secțiile deschise în diaspora

Procesul electoral pentru alegerea Parlamentului Republicii Moldova s-a încheiat duminică, la ora 21:00, odată cu închiderea secțiilor de votare din interiorul țării. Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale, până la această oră au votat aproape 1,6 milioane de cetățeni, ceea ce reprezintă o prezență totală de 51,91% la nivel național și internațional.

În Republica Moldova s-au prezentat la urne 1.327.206 alegători, echivalentul a 47,41% din cei înscriși pe liste. În afara granițelor, procesul electoral este încă în desfășurare, iar peste 265.000 de moldoveni și-au exprimat deja opțiunea de vot în secțiile deschise în diaspora.

Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj de încurajare pentru cetățenii din străinătate, îndemnându-i să participe în număr cât mai mare la scrutin. „Mulțumesc moldovenilor de acasă și din diaspora pentru participarea la vot! În Moldova, secțiile s-au închis la 21:00, dar în unele țări, secțiile sunt încă deschise. Mergeți la vot!”, a scris aceasta pe Facebook.

În România, 29.379 de alegători moldoveni au votat la secțiile organizate pentru diaspora.

