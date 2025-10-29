Cetățenii olandezi sunt chemați miercuri la urne pentru a-și alege noul parlament, într-un scrutin anticipat care ar putea aduce o schimbare semnificativă pe scena politică.

Alegerile parlamentare din Olanda ar putea consolida extrema dreaptă, condusă de populistul Geert Wilders, și vor reprezenta un test important pentru rezistența centrului european în fața curentului anti-establishment.

Potrivit sondajelor de opinie, partidul lui Wilders — cunoscut pentru pozițiile dure anti-imigrație — este creditat cu șanse reale de a câștiga alegerile.

Totuși, lipsa unor potențiali parteneri de coaliție face improbabilă formarea unui guvern condus de el. Astfel, țara s-ar putea confrunta cu noi negocieri politice dificile și cu o coaliție care să excludă extrema dreaptă.

Criză guvernamentală și oboseală electorală

Alegerile anticipate vin după prăbușirea, pe 3 iunie, a unei coaliții de scurtă durată, cauzată de dezacordurile privind politicile mai stricte de imigrație.

Fostul guvern a rezistat doar 336 de zile, fiind al treilea scrutin organizat în cinci ani — un semn clar al instabilității politice din Olanda.

Temele care domină campania: locuințe, sănătate, imigrație

Un sondaj realizat de postul RTL arată că principala preocupare a alegătorilor este piața imobiliară, aproape două treimi dintre respondenți dorind soluții pentru criza locuințelor accesibile.

De asemenea, sănătatea rămâne o prioritate pentru alegătorii vârstnici, în timp ce imigrația continuă să fie un subiect central pentru electoratul de dreapta.

Toate partidele sunt de acord că este necesară creșterea investițiilor în construcții și apărare, însă opiniile diferă în privința sursei de finanțare pentru aceste măsuri.

Cum se desfășoară votul

Secțiile de votare s-au deschis miercuri, 29 octombrie, la ora locală 7:30 (8:30 ora României), unele fiind disponibile chiar de la miezul nopții. Toate se vor închide la ora 21:00 (22:00 ora României).

Primul sondaj la ieșirea de la urne este programat imediat după închiderea secțiilor, la ora locală 21:00.

