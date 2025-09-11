Albania scrie istorie: primul ministru creat de inteligența artificială, Diella, preia controlul achizițiilor publice

Albania a intrat în istoria politică mondială, devenind prima țară care numește un ministru creat integral de inteligența artificială. Noul oficial virtual se numește Diella – un nume ce înseamnă „rază de soare” în limba albaneză – și va fi responsabilă de gestionarea achizițiilor publice, a anunțat joi premierul Edi Rama.

O premieră mondială în politica digitală

La adunarea Partidului Socialist din Tirana, Rama a surprins atât clasa politică, cât și opinia publică, prezentând-o pe Diella drept „primul membru al guvernului creat exclusiv de inteligența artificială.” Spre deosebire de alți miniștri, ea nu are o prezență fizică, ci doar una virtuală, cu un avatar care o înfățișează ca pe o tânără îmbrăcată în port tradițional albanez.

Deciziile privind licitațiile și achizițiile nu vor mai fi luate în ministere, ci vor trece prin mâinile Diella. Ea este slujitorul achizițiilor publice și va garanta că fiecare procedură este 100% transparentă și 100% incoruptibilă, a declarat Rama.

De la platformă digitală la rol guvernamental

Cetățenii albanezi sunt deja familiarizați cu Diella, întrucât aceasta se află în spatele platformei e-Albania, sistemul prin care populația poate accesa majoritatea serviciilor publice online. Noul său rol însă marchează o transformare radicală: Diella va evalua licitațiile, va putea atrage experți din întreaga lume și va elimina, potrivit premierului, rigiditățile și prejudecățile birocratice.

O soluție la problema corupției?

Albania s-a confruntat ani la rând cu acuzații de corupție, mai ales în zona achizițiilor publice – un punct critic menționat constant de Uniunea Europeană în rapoartele sale. Prin această inițiativă, Rama încearcă să transmită un mesaj de reformă și transparență, în contextul obiectivului declarat de integrare a țării în UE până în 2030.

O nouă eră pentru guvernare

Anunțul vine la câteva luni după ce Rama a obținut al patrulea mandat consecutiv, unul istoric pentru Albania. Deși ideea ca o țară să aibă un ministru AI părea, în vară, doar o speculație, implementarea rapidă a Diella arată ambiția Tiranei de a deveni un model de digitalizare administrativă în regiune.

Aceasta nu este științifico-fantastic, ci o datorie pe care Diella o va duce la îndeplinire, a spus premierul, subliniind că digitalizarea completă a achizițiilor publice este un pas esențial pentru viitorul țării.

