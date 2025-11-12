Alarmă la Gaziantep! Alexandru Maxim s-a accidentat și a părăsit terenul cu dureri la tendonul lui Ahile

Căpitanul echipei turce a fost nevoit să iasă din meciul cu Rizespor, după o accidentare care îi sperie pe fanii din Gaziantep.

Vești proaste pentru Gaziantep și pentru fotbalul românesc: Alexandru Maxim (35 de ani) s-a accidentat în partida cu Rizespor, încheiată 2-2, și a fost schimbat în minutul 56. Liderul formației din Turcia a părăsit terenul vizibil afectat, acuzând dureri în zona tendonului lui Ahile — o problemă care, potrivit presei locale, ar putea necesita o perioadă de recuperare mai lungă.

Mijlocașul român, care a fost surprins ulterior cu gheață aplicată pe picior, a efectuat deja două RMN-uri pentru a determina gravitatea leziunii. Rezultatele nu au fost încă făcute publice, însă conducerea clubului speră că accidentarea nu este una serioasă.

Pentru Gaziantep, o eventuală absență a lui Maxim ar fi o lovitură dură. Fotbalistul român este nu doar cel mai valoros jucător al echipei, ci și căpitanul care a contribuit decisiv la rezultatele pozitive din acest sezon. De altfel, la 35 de ani, el continuă să fie omul din spatele fazelor periculoase ale formației, cu goluri și pase decisive în momente-cheie.

Burak Yilmaz, elogii pentru liderul său: „Maxim este mâinile, picioarele și ochii mei”

Antrenorul Gaziantepului, fostul mare atacant Burak Yilmaz, a vorbit recent despre importanța lui Alexandru Maxim în vestiar și pe teren, descriindu-l drept un lider autentic și un exemplu de profesionalism.

„Liderul nostru este Maxim. Probabil că a fost liderul și pentru antrenorii dinaintea mea. Este aici de aproximativ 5-6 ani și este un fotbalist excelent, o personalitate remarcabilă, un căpitan. Performanțele sale s-au îmbunătățit semnificativ. După cum se poate observa în acțiunile ofensive, el se află aproape întotdeauna în top trei. Maxim este mâinile, picioarele și ochii mei și ai echipei mele”, a declarat Yilmaz.

Tehnicianul turc a adăugat și un mesaj de recunoștință: „Desigur, unii jucători au calități unice, iar Maxim este unul dintre aceștia. Cel mai bun lucru la el este că nu exploatează aceste diferențe. De aceea îi mulțumesc în fața voastră. Trebuie să îi mulțumesc și pentru ceea ce aduce echipei noastre. Sincer, Maxim este un jucător care merită cu adevărat respect.”

Alexandru Maxim joacă la Gaziantep din ianuarie 2020, perioadă în care a devenit simbolul clubului. Cu excepția unui scurt împrumut la Beșiktaș, în prima parte a anului 2023, el a rămas fidel echipei „roșu-negre”, pentru care a bifat până acum 202 meciuri, înscriind 55 de goluri și oferind 45 de pase decisive — cifre care îl transformă într-unul dintre cei mai importanți jucători străini din istoria clubului.

Gaziantep așteaptă acum vești din partea staffului medical, sperând ca accidentarea căpitanului să nu-i afecteze participarea la meciurile decisive din a doua parte a sezonului.

