7.2 C
București
marți, 2 decembrie 2025
caută...
AcasăSportFotbalAlanyaspor scoate un egal dramatic! Ianis Hagi a jucat 79 de minute...

Alanyaspor scoate un egal dramatic! Ianis Hagi a jucat 79 de minute contra lui Samsunspor

FotbalȘtirile zilei
Actualizat:
Dragos Soneriu
de Dragos Soneriu
samsunspor v corendon alanyaspor turkish super lig
SAMSUN, TURKIYE - DECEMBER 1: Zeki Yavru (18) of Samsunspor in action against Ianis Hagi (14) of Corendon Alanyaspor during Turkish Super Lig week 14 football match between Samsunspor and Corendon Alanyaspor at Samsun 19 Mays Stadium in Samsun, Turkiye on December 1, 2025. (Photo by Veysel Altun/Anadolu via Getty Images)

Alanyaspor a egalat în prelungiri pe terenul lui Samsunspor, într-un meci în care Ianis Hagi a fost titular.

Samsunspor și Alanyaspor au remizat 1-1 în etapa a 14-a din Super Lig, la capătul unei partide în care gazdele au condus aproape tot meciul. Ianis Hagi a fost titular pentru oaspeți și a evoluat până în minutul 79, contribuind la jocul echipei sale într-o confruntare echilibrată, cu puține ocazii clare.

Gazdele au început mai bine și au deschis scorul încă din minutul 14, prin Musaba, după singurul lor șut pe spațiul porții din prima repriză. Alanyaspor a încercat să revină în joc, însă ofensiva nu a reușit să pună mari probleme înainte de pauză, iar la vestiare s-a intrat cu avantaj minim pentru Samsunspor.

Egalare în prelungiri și final tensionat pentru Alanyaspor

Repriza secundă a adus un ritm mai bun din partea oaspeților, care au forțat egalarea, însă au trimis doar două șuturi pe poartă. Umit Akdag a primit un cartonaș galben în minutul 48, ceea ce îl va face indisponibil pentru următoarea etapă. Ianis Hagi a avut un singur șut cadrat în tot meciul și a fost schimbat în minutul 79, fiind înlocuit de Efecan Karaca.

Finalul a fost dramatic. În minutul 90+1, Alanyaspor a reușit egalarea prin Guven Yalcin, într-o fază în care Umit Akdag a oferit pasa decisivă. Tensiunile au continuat și după gol, iar în minutul 90+5 Joe Mendes a fost eliminat, lăsând Alanyaspor în zece oameni până la fluierul final.

Partida s-a încheiat 1-1, rezultat care reflectă un duel fără multe ocazii, dar cu un final incandescent.

Samsunspor rămâne surpriza actualului sezon, după parcursul remarcabil din Conference League, în timp ce Alanyaspor continuă să caute stabilitatea sub comanda lui Joao Pereira.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!

Dragos Soneriu
Dragos Soneriu
Dragoș are o vastă experiență în domeniul jurnalismului sportiv și al comentariilor sportive, activând pe principalele canale de televiziune din România. În prezent, este comentator sportiv la Antena 1 pentru competiții importante de fotbal, tenis, înot și polo. Anterior, între februarie 2021 și septembrie 2022, a fost redactor pentru Sport.ro, contribuind la scrierea știrilor și administrarea paginilor de social media ale site-ului.
Cele mai citite

AUR anunță declanșarea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Partidul acuză „modul haotic de creștere a taxelor”

Politică Narcis Rosioru - 0
AUR pregătește o moțiune de cenzură îndreptată împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, a anunțat marți Petrișor Peiu, lider al senatorilor formațiunii și președinte...

Furt alarmant în Germania: 20.000 de cartușe militare au dispărut dintr-un camion nesupravegheat

Internațional Narcis Rosioru - 0
Un transport de muniție aparținând armatei germane a fost furat săptămâna trecută, în timp ce se afla în grija unei firme civile de curierat,...

România economică se reașază pe hartă: 2025 aduce diferențe teritoriale tot mai evidente

Economie Dana Macsim - 0
Suceava, Botoșani, Vaslui și Mehedinți se află în topul evoluțiilor procentuale, semnalând creșteri între 7% și aproape 10% ale PIB-ului pe cap de locuitorÎn...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.