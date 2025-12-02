Alanyaspor scoate un egal dramatic! Ianis Hagi a jucat 79 de minute contra lui Samsunspor

Alanyaspor a egalat în prelungiri pe terenul lui Samsunspor, într-un meci în care Ianis Hagi a fost titular.

Samsunspor și Alanyaspor au remizat 1-1 în etapa a 14-a din Super Lig, la capătul unei partide în care gazdele au condus aproape tot meciul. Ianis Hagi a fost titular pentru oaspeți și a evoluat până în minutul 79, contribuind la jocul echipei sale într-o confruntare echilibrată, cu puține ocazii clare.

Gazdele au început mai bine și au deschis scorul încă din minutul 14, prin Musaba, după singurul lor șut pe spațiul porții din prima repriză. Alanyaspor a încercat să revină în joc, însă ofensiva nu a reușit să pună mari probleme înainte de pauză, iar la vestiare s-a intrat cu avantaj minim pentru Samsunspor.

Egalare în prelungiri și final tensionat pentru Alanyaspor

Repriza secundă a adus un ritm mai bun din partea oaspeților, care au forțat egalarea, însă au trimis doar două șuturi pe poartă. Umit Akdag a primit un cartonaș galben în minutul 48, ceea ce îl va face indisponibil pentru următoarea etapă. Ianis Hagi a avut un singur șut cadrat în tot meciul și a fost schimbat în minutul 79, fiind înlocuit de Efecan Karaca.

Finalul a fost dramatic. În minutul 90+1, Alanyaspor a reușit egalarea prin Guven Yalcin, într-o fază în care Umit Akdag a oferit pasa decisivă. Tensiunile au continuat și după gol, iar în minutul 90+5 Joe Mendes a fost eliminat, lăsând Alanyaspor în zece oameni până la fluierul final.

Partida s-a încheiat 1-1, rezultat care reflectă un duel fără multe ocazii, dar cu un final incandescent.

Samsunspor rămâne surpriza actualului sezon, după parcursul remarcabil din Conference League, în timp ce Alanyaspor continuă să caute stabilitatea sub comanda lui Joao Pereira.

