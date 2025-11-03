Al treilea cutremur în trei luni zguduie orașul Sindirgi din Turcia

Un cutremur de magnitudinea 4,9 a zguduit luni orașul Sindirgi din vestul Turciei, fiind al treilea în mai puțin de trei luni, au anunțat autoritățile, notează AFP.

Al cutremur în Turcia, Sindirgi

Seismul s-a produs puțin după ora 15:30 (12:30 GMT), la o adâncime de 11 kilometri, potrivit Agenției turce pentru Managementul Dezastrelor și Urgențelor (AFAD), care a transmis informația pe X. Observatorul Kandilli și Institutul pentru Cercetarea Cutremurelor au raportat o magnitudine ușor mai mare, de 5,1.

Sindirgi, situat în dealurile la aproximativ 150 de kilometri nord-est de orașul stațiune Izmir, a fost zguduit anterior de un cutremur de 6,1 pe 28 octombrie, resimțit și la Izmir și Istanbul, fără a înregistra victime.

CITEȘTE ȘI – Kremlinul respinge ideea unei întâlniri Putin–Trump: „Avem nevoie de muncă minuțioasă, nu de summituri”

Pe 10 august, un seism de aceeași magnitudine a provocat moartea unei persoane și a rănit zeci în Sindirgi.

Turcia este traversată de mai multe falii geologice care au cauzat în trecut catastrofe majore. Un cutremur în februarie 2023, în sud-vestul țării, a ucis cel puțin 53.000 de oameni și a devastat orașul Antakya, locul orașului antic Antiohia. La începutul lunii iulie, un seism de magnitudine 5,8 în aceeași regiune a dus la o victimă și a rănit 69 de persoane.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.