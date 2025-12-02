7.4 C
Airbus lovește din nou în bursă, după descoperirea unei noi erori de fabricație

EconomieEconomie internaționalȘtirile zilei
Dana Macsim
de Dana Macsim

Conform Reuters, defecțiunea nu ar afecta avioane care se află deja în exploatare comercială

Acțiunile producătorului european Airbus au înregistrat luni un declin abrupt, de până la 10%, după ce au apărut informații despre o nouă problemă tehnică la zeci de aeronave din seria A320, potrivit CNBC.

Este vorba despre o deficiență depistată la unele panouri ale fuselajului, ceea ce a determinat întârzierea livrărilor programate. Conform Reuters, defecțiunea nu ar afecta avioane care se află deja în exploatare comercială. Airbus a admis existența situației, precizând că este vorba despre un număr redus de componente și că problema a fost localizată și controlată.

La Bursa de la Paris, titlurile Airbus au revenit parțial după picajul inițial, rămânând însă printre cele mai slabe evoluții din indicele Stoxx 600, cu o scădere de aproximativ 5,4%.

Anunțul apare la doar câteva zile, după ce Airbus s-a confruntat cu un alt incident tehnic: o defecțiune software ce a afectat circa 6.000 de aeronave A320 la nivel global. Compania spune că majoritatea modificărilor necesare au fost deja implementate, în special după perturbări serioase în Asia, Australia și Statele Unite, regiuni pentru care A320 reprezintă un element-cheie al traficului pe distanțe scurte.

Airbus și-a cerut scuze pentru impactul operațional, în timp ce investitorii privesc tot mai atent problemele de calitate din lanțul de producție al celui mai mare constructor aeronautic european.

