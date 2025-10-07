AIEA transmite că în apropiere de centrala nucleară de la Zaporojie sunt bombardamente și tiruri de artilerie

Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunțat că echipa sa de la cea centrala nucleară din Zaporojie (sudul Ucrainei), cea mai mare din Europa, a auzit luni mai multe serii de bombardamente în apropiere, ceea ce amplifică riscul unor consecințe catastrofale, potrivit Reuters și UNN.

Rafael Grossi, șeful acestui organism ONU de supraveghere nucleară, avertizează într-o postare pe platforma X că aceste bombardamente cresc riscurile de securitate nucleară la centrala din Zaporojie, care de aproape două săptămâni funcționează fără alimentare externă din cauza unei linii electrice avariate.

Conform experților AIEA, două proiectile au căzut la o distanță de 1,25 km de perimetrul centralei, după o serie de tiruri în vecinătatea uzinei din Zaporojie.

Agenția de presă ucraineană UNN a relatat anterior că directorul general al AIEA poartă negocieri atât cu Rusia, cât și cu Ucraina pentru restabilirea alimentării externe cu energie electrică a centralei nucleare din Zaporojie.

