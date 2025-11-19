Agenția precizează că toate plățile sunt efectuate după verificarea documentației depuse online de beneficiari și după autorizarea sumelor de către specialiști

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a realizat, în luna octombrie, plăți nerambursabile ce depășesc 1,1 miliarde de lei, direcționate către fermieri, procesatori și autorități locale din zonele rurale. Suma, echivalentă a aproape 219 milioane de euro, acoperă finanțări acordate atât prin PNDR 2020, cât și prin Planul Strategic PAC 2027. Din total, contribuția FEADR se ridică la 185,7 milioane de euro, în timp ce bugetul național asigură o cofinanțare de 33,3 milioane de euro. Banii susțin implementarea proiectelor agricole, dezvoltarea infrastructurii rurale și plățile compensatorii pentru măsuri de mediu și climă.

Conducerea AFIR subliniază ritmul alert al plăților și impactul lor direct asupra comunităților rurale. Directorul general, Adrian Chesnoiu, afirmă că nivelul fondurilor decontate într-o singură lună reflectă capacitatea instituției de a transforma finanțările europene în proiecte concrete ce sprijină fermele, procesarea și modernizarea satului românesc.

În total, 174,5 milioane de euro au fost achitate prin PNDR 2020, atât pentru investiții, cât și pentru pachetele de mediu și climă. Alte 44,5 milioane de euro au mers către beneficiarii intervențiilor incluse în PS PAC 2023–2027.

Finanțările acoperă un spectru larg de domenii: modernizarea fermelor, procesarea produselor agricole, sectorul zootehnic și pomicol, dezvoltarea infrastructurii rurale — drumuri comunale, apă și canalizare —, crearea grupurilor de producători și cooperativelor, precum și investiții în irigații, drumuri agricole și prime de asigurare pentru culturi și animale. O parte a fondurilor este destinată compensării fermierilor care operează în zone cu productivitate scăzută sau cu restricții naturale, unde costurile de menținere a activităților agricole sunt mai ridicate.

AFIR precizează că toate plățile sunt efectuate după verificarea documentației depuse online de beneficiari și după autorizarea sumelor de către specialiști, în conformitate cu procedurile și contractele de finanțare în vigoare.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube