Fostul ministru al Economiei și soția sa au fost opriți în aeroportul din Munchen, pentru că nu au declarat bijuterii de peste 650.000 de euro

Fostul ministru al Economiei a declarat că a fost vorba despre ”o neînțelegere cauzată de faptul că nu am știut legislația UE, care spune că taxele pentru bunuri de valoare aduse din afara UE trebuie plătite în primul stat membru în care am ajuns, și nu în România, țara unde am rezidența fiscală”.

Videanu a mai afirmat că era vorba despre un colier pentru soția sa și un ceas, ambele cumpărate din Elveția și care erau în ambalaje, cu toate facturile aferente.

”Vameșul a susținut că trebuie să plătesc în Germania atât taxele, cât și TVA, și până la plata tuturor sumelor ei, au reținut bijuteriile. Am plătit taxele cerute, dar le-am comunicat că voi contesta administrativ decizia, pentru că eu cred că e normal să plătesc TVA, acolo unde am reședința fiscală, adică în România”, a afirmat Videanu pentru G4Media.

Adriean Videanu, fost ministru al Economiei, din partea PDL, partidul ex-președintelui Traian Băsescu, a fost și primar al Capitalei în perioada 2005-2008. Videanu este considerat unul dintre artizanii introducerii cotei unice de impozitare de către Alianța DA după 2005. El a fost achitat într-un dosar deschis de DIICOT în 2012, privind achiziția de gaze de la stat de către compania afaceristului Ioan Niculae.