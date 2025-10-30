Sancțiunile nu mai sunt o formă de presiune economică, ci parte integrantă dintr-un război hibrid global, menit să redeseneze echilibrul de putere, a transmis fostul ministru de Externe

Fostul ministru de Externe, Adrian Severin a avertizat, în cadrul Forumului Internațional „Orientul Mijlociu: De la Haos la Noua (Dez)Ordine”, că protecționismul a fost transformat dintr-un instrument economic într-o armă geopolitică, utilizată pentru menținerea supremației globale.

„În mod normal, protecționismul este menit să sprijine dezvoltarea economiilor naționale și consolidarea competitivității interne. Astăzi însă, asistăm la un protecționism militarizat, folosit pentru sancțiuni economice care au devenit componente ale unui război economic global”, a declarat Severin.

El a acuzat actuala administrație americană că folosește aceste sancțiuni „pentru a slăbi alți actori suverani”, transformându-le într-un instrument de supraviețuire a unei „ordini unipolare în declin”. „Sancțiunile nu mai sunt o formă de presiune economică, ci parte integrantă dintr-un război hibrid global, menit să redeseneze echilibrul de putere”, a spus fostul diplomat.

În analiza sa geopolitică, Severin a evidențiat și reconfigurarea alianțelor din Asia și Orientul Mijlociu, vorbind despre „apariția unui trilateral stabilizator” între Iran, Turcia și comunitatea statelor arabe, precum și despre consolidarea unor „triunghiuri strategice” – Rusia–China–Iran, Rusia–China–India, Turcia–Pakistan–India și Rusia–China–Turcia.

„Niciunul dintre aceste triunghiuri nu reprezintă o amenințare, ci expresia unei arhitecturi asiatice de securitate care se construiește treptat, în afara logicii conflictului impus de vechea ordine globală”, a explicat Severin.

În ceea ce privește echilibrul de putere global, el a subliniat că „Iranul și Siria nu pot fi lăsate să cadă”, nu din simpatie pentru regimurile lor, ci pentru a preveni „noi catastrofe geopolitice cu impact planetar”.

Referindu-se la relațiile din regiunea Asia-Pacific, Severin a pledat pentru includerea Japoniei și Coreei de Sud într-un pact pan-asiatic de securitate: „Aceste state trebuie convinse că asocierea cu Asia continentală este mai profitabilă decât statutul de protectorat față de America transoceanică.”

Totuși, el a respins ideea excluderii Statelor Unite din noua arhitectură mondială: „Lumea are nevoie de America, chiar și ca superputere decadentă, la fel cum are nevoie de Rusia. Noile puteri emergente trebuie să acționeze concertat, pentru a o integra într-un sistem multipolar. Numai astfel, America va înțelege că nu mai poate impune pacea prin forță, ci doar prin asociere, cooperare și modestie.”

