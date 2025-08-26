Adrian Rus, aproape de un nou transfer! Internaționalul român negociază cu Sampdoria

Fundașul de 29 de ani este la un pas să revină în Serie B, după ce nu a mai intrat în planurile celor de la Pisa.

Adrian Rus (29 de ani), fundaș central al echipei naționale a României, se pregătește de o mutare surprinzătoare în Serie B. Potrivit presei italiene și gsp.ro, jucătorul ar fi foarte aproape să semneze cu Sampdoria Genova, fosta campioană a Italiei.

Rus nu a mai fost în planurile celor de la Pisa după promovarea în Serie A, iar acum ar putea reveni în eșalonul secund, la un club de tradiție. Transferul ar urma să fie definitiv, în ciuda faptului că fotbalistul mai avea contract cu Pisa până în vara lui 2026.

Salariu până în 2029

Internaționalul român ar urma să încaseze între 250.000 și 300.000 de euro net pe sezon, iar contractul ar fi valabil până în 2029. Mutarea ar putea fi oficializată în următoarele 48 de ore, odată ce jucătorul va ajunge la Genova pentru a pune la punct ultimele detalii și pentru vizita medicală.

Discuțiile dintre cele două cluburi nu s-au limitat doar la Adrian Rus. Sampdoria a cerut ca fundașul român să fie lăsat liber de contract, în timp ce Pisa a solicitat compensații financiare. Tensiunile au apărut după ce Pisa nu i-a acordat drept de joc lui Pietro Beruatto, aflat atunci sub formă de împrumut la Sampdoria, în play-off-ul sezonului trecut.

În schimb, Pisa ar urma să-i achite lui Beruatto salariul pe luna iunie și să primească o compensație pentru Rus. Totuși, conform sursei citate, lucrurile ar urma să fie rezolvate rapid pentru a permite finalizarea transferului.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!