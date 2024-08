Ipocrizia și duplicitatea conducerii PSD exprimată astăzi la Congresul PSD m-au determinat să propun convocarea BPN al PNL, luni, la prima oră, și analizarea de urgență a retragerii miniștrilor PNL din guvernarea Ciolacu, a anunțat vicepreședintele PNL Adrian Cozma.

Eu cred că, în condițiile declarațiilor și acuzațiilor absurde, populiste și mincinoase făcute de Ciolacu, Grindeanu și alți fruntași ai PSD la adresa președintelui și a membrilor PNL, faptele șefilor PSD nu pot trece nesancționate (inițial, am crezut că este congresul populist-al extremistilor de la SOS).

Nu cred că vreunul dintre colegii mei vor mai putea sta la masă la ședințele de guvern sau în alte condiții cu cei care astăzi ne-au jignit atât de rău”, scrie pe Facebook Adrian Cozma.

Crin Antonescu, fost președinte PNL: Nu am pe cine vota în acest moment

Fostul preşedinte al PNL Crin Antonescu a declarat, marţi, că anunţul preşedintelui PSD, Marcel Ciolacu, privind candidatura la Preşedinţie era prezumat şi aşteptat de toată lumea şi a precizat că nu are nicio legătură cu niciunul dintre candidaţii la alegerile prezidenţiale, transmite Antena 3.

El a fost întrebat referitor la anunţul preşedintelui PSD despre candidatura la prezidenţiale

„În sfârşit! A dat Dumnezeu şi Maica Domnului. A anunţat un lucru pe care toată lumea îl prezuma şi aştepta. Nu am nicio legătură cu domnul Geoană, nu am nicio legătură cu domnul Ciolacu, nu am nicio legătură cu niciun domn care candidează”, a spus Antonescu, la Antena 3.

