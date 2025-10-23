Europarlamentarul acuză actuala putere politică de lipsă de credibilitate la Bruxelles și de incapacitate în gestionarea negocierilor

Europarlamentarul AUR/ECR, Adrian Axinia, critică dur renegocierea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), pe care o consideră „o catastrofă” cu efecte directe asupra investițiilor strategice ale României. În opinia sa, modificările aduse planului duc la pierderea unor sume importante, la presiune suplimentară pe deficitul bugetar și la imposibilitatea respectării termenelor de implementare.

„Din start, s-au tăiat peste 7 miliarde de euro, după ce, în urmă cu doi ani, se renunțase la alte 3 miliarde. Planul Național de Redresare și Reziliență se reduce acum la 21,7 miliarde de euro, din care 8 miliarde sunt împrumuturi, adică deficit bugetar. În realitate, România nu va accesa mai mult de 12-13 miliarde de euro”, a declarat Axinia.

Europarlamentarul acuză actuala putere politică de lipsă de credibilitate la Bruxelles și de incapacitate în gestionarea negocierilor. El amintește că termenul de implementare a proiectelor finanțate prin PNRR expiră la 1 august 2026 și critică faptul că România nu a reușit să obțină o prelungire a acestuia, în pofida votului din Parlamentul European care susținea extinderea termenului cu 18 luni, pentru proiectele de infrastructură.

„Renegocierea, a cincea din 2021 încoace, este un eșec de țară. Avem un președinte fără autoritate, un premier depășit de situație și o coaliție de partide care, din 2019, ne-a dus în procedură de infringement pentru deficit excesiv. Guvernanții noștri s-au obișnuit să fie slugi la Bruxelles și se mulțumesc cu firimituri”, a adăugat el.

Axinia acuză și „propaganda mass-media” care ar prezenta renegocierea ca pe o reușită, deși, în opinia sa, efectele economice vor fi negative: „Ni se spune că mărirea taxelor și impozitelor e o mare reformă, dar la finalul anului recesiunea ne va lovi din plin.”

În încheiere, europarlamentarul afirmă că actuala situație confirmă necesitatea unei schimbări politice majore: „PNRR-ul este dovada că România trebuie să scape de partidele vechi — PSD, PNL, USR și UDMR. Dacă vom continua așa, vom pierde inclusiv fondurile agricole din bugetul european 2028–2034.”

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube