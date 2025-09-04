Adobe lansează aplicația Premiere pe iPhone: editare video cu AI și funcții avansate

Adobe face un pas major pe piața creatorilor de conținut mobil și anunță lansarea aplicației Premiere pentru iPhone, disponibilă pe App Store începând cu 30 septembrie. Utilizatorii o pot deja precomanda, iar vestea marchează extinderea uneia dintre cele mai populare platforme de editare video către smartphone-uri.

Adobe lansează aplicația Premiere pe iPhone

Noua aplicație le va permite utilizatorilor să editeze și să exporte clipuri video fără watermark, oferind funcții similare cu varianta desktop: tăierea și ajustarea cadrelor, lucrul pe straturi (video, audio și text), subtitrări automate personalizabile și suport pentru 4K HDR.

În plus, Premiere pentru iOS vine cu un set de instrumente bazate pe inteligență artificială Firefly, prin care creatorii pot genera imagini, clipuri audio și video doar pe baza unor comenzi text. Aplicația va integra și acces la biblioteca Adobe Stock (muzică, efecte sonore, fotografii, grafică și video), precum și fonturi și preseturi din Lightroom.

CITEȘTE ȘI – Microsoft promite economii de peste 6 miliarde de dolari guvernului american pentru servicii cloud, pe trei ani

O altă funcție utilă este “Enhance Speech”, care reduce zgomotul de fundal în înregistrările realizate în medii aglomerate sau zgomotoase.

Aplicația va fi gratuită, însă pentru folosirea creditelor AI și a spațiului de stocare în cloud utilizatorii vor trebui să plătească suplimentar. Adobe confirmă că lucrează și la o versiune pentru Android, dar fără a oferi momentan o dată de lansare.

Mișcarea vine într-un context de competitivitate crescută pe piața creatorilor de conținut pentru TikTok, Instagram și YouTube Shorts. În ultimele luni, Meta a lansat aplicația Edits, iar startup-ul Captions, sprijinit de a16z, a trecut pe un model freemium pentru a atrage mai mulți utilizatori.

Adobe a accelerat în 2025 strategia de migrare a aplicațiilor sale pe mobil. În februarie a lansat Photoshop pentru iOS, iar în iunie a introdus atât versiunea beta pentru Android, cât și o aplicație separată pentru Firefly, disponibilă pe ambele sisteme de operare.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.