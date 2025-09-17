De către

Un administrator de blocuri din Cluj-Napoca a fost arestat preventiv, fiind acuzat că a delapidat aproximativ 900 de milioane de lei din banii locatarilor, informează Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca.

Procurorul de caz a propus arestarea preventivă pentru 30 de zile, propunere admisă de instanță la data de 16 septembrie.

Administratorul este cercetat pentru delapidare în formă continuată.

Cum a fost comisă delapidarea

Între ianuarie 2020 și iunie 2025, inculpatul, administrator al trei societăți comerciale care prestau servicii pentru asociațiile de locatari, a încasat de la nouă asociații sumele destinate cheltuielilor lunare.

Ulterior, el nu a efectuat plățile către furnizori, însușindu-și banii, ceea ce a cauzat un prejudiciu total de aproximativ 900 de milioane de lei.

Sprijinul organelor de cercetare

Activitățile anchetatorilor au fost realizate cu sprijinul IPJ Cluj – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, precizează Parchetul.

