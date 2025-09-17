De către

Administrația președintelui american Donald Trump a aprobat primele pachete de arme destinate Ucrainei, finanțate prin contribuțiile aliaților NATO.

Livrările ar putea începe în curând, au declarat pentru Reuters două surse familiare cu situația.

Este prima utilizare a mecanismului denumit Lista Prioritară a Cerințelor Ucrainei (PURL), creat pentru a permite furnizarea de armament din stocurile SUA, dar plătit cu fonduri ale partenerilor europeni.

Ajutor militar de 1 miliard de dolari

Elbridge Colby, subsecretar al Apărării pentru Politică, a aprobat până la două livrări, fiecare în valoare de 500 de milioane de dolari.

În total, mecanismul PURL ar putea aduce Ucrainei sprijin militar de până la 10 miliarde de dolari, în contextul intensificării atacurilor Rusiei.

Pachetul aprobat include în special sisteme de apărare aeriană, considerate esențiale pentru a contracara creșterea numărului de drone și rachete lansate de Moscova.

Armele, diferite de livrările aprobate de Biden

Până acum, Washingtonul a livrat Ucrainei doar arme vândute direct sau donații autorizate de fostul președinte Joe Biden.

Decizia actuală marchează o schimbare de abordare în mandatul lui Donald Trump, care a criticat frecvent atacurile Rusiei și a insistat pentru o soluție negociată, dar acceptă acum sprijin suplimentar pentru Kiev.

„Sunt lucrurile pe care le-au cerut. Multe lucruri. Este fluxul care le-a permis să stabilizeze liniile (frontului) până acum”, a declarat una dintre surse.

Nevoile Kievului rămân aceleași

Experții subliniază că Ucraina continuă să solicite aceleași tipuri de echipamente ca în lunile precedente: apărare aeriană, interceptori, sisteme de rachete și artilerie.

Departamentul Apărării nu a răspuns încă solicitărilor de comentarii privind calendarul și tipul exact al armamentului aprobat prin PURL.

