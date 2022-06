Administrația Joe Biden va reduce nicotina din țigările din SUA pentru a nu mai provoca dependență

Se așteaptă ca administrația Joe Biden să anunțe că intenționează să emită o normă prin care să ceară companiilor de tutun să reducă nicotina din țigările vândute în Statele Unite(SUA) la niveluri minime sau care nu provoacă dependență.

Efortul, dacă va avea succes, ar putea avea un efect fără precedent în reducerea deceselor legate de fumat și ar putea amenința o industrie puternică din punct de vedere politic, potrivit unei persoane familiarizate cu situația, anunță The Washington Post.

Se așteaptă ca inițiativa să fie dezvăluită ca parte a „agendei unificate” a administrației, o compilație de acțiuni federale de reglementare planificate, publicată de două ori pe an, potrivit unei persoane citate de The Washington Post, care a vorbit sub rezerva anonimatului.

Politica s-ar potrivi cu un obiectiv major al Casei Albe – reducerea numărului de decese cauzate de cancer, transmite stiripesurse.ro.

Biden vrea ca nicotina din țigările comercializate în SUA să nu mai provoace dependență și să se reducă astfel cazurile de cancer

Ca parte a programului „Cancer Moonshot” anunțat anul acesta, președintele Biden a promis că va reduce rata deceselor cauzate de cancer cu 50% în 25 de ani.

Aproximativ 480.000 de americani mor în fiecare an din cauze legate de fumat, iar consumul de tutun rămâne cauza nr. 1 a deceselor care pot fi prevenite în Statele Unite.

Decizia de reduce nicotina marchează primul pas într-un proces de lungă durată, iar succesul nu este asigurat. Ar putea dura cel puțin un an până când FDA va emite o propunere în acest sen, spun experții. După aceea, FDA va trebui să analizeze comentariile publicului înainte de a emite o regulă finală.

FDA susține de ani de zile reducerea nivelului de nicotină din țigări, dar nu a obținut niciodată sprijinul necesar la nivel înalt, inclusiv din partea Casei Albe a lui Obama.

Wall Street Journal a raportat pentru prima dată că administrația plănuia să aplice această politică de reducere a nicotinei.

