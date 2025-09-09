Acuzații grave aduse la adresa lui Vladimir Putin: „E pregătit să invadeze și alte țări”

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, avertizează că Vladimir Putin este pregătit să invadeze și alte țări, ca urmare a deciziei de a declanșa conflictul în Ucraina, scrie AFP.

Nu avem încredere în bunele intenții ale lui Vladimir Putin, a declarat Nawrocki reporterilor într-o conferință de presă alături de președintele finlandez Alexander Stubb, la Helsinki.

Polonia și Finlanda, ambele membre NATO, împart granițe cu Rusia și au fost puse în alertă după invazia Moscovei în Ucraina din 2022.

În timp ce așteptăm, desigur, un păci pe termen lung, permanentă, necesară regiunilor noastre, credem că Vladimir Putin este pregătit să invadeze și alte țări, a precizat președintele naționalist polonez.

El a subliniat că de aceea Polonia își dezvoltă forțele armate și relațiile cu aliații, fără a oferi detalii despre măsuri specifice. Nawrocki a adăugat că „arhitectura securității” în regiune s-a schimbat și că doar președintele american Donald Trump ar putea forța Rusia să negocieze.

Săptămâna trecută, Trump a propus trimiterea de trupe suplimentare în Polonia, în timpul vizitei lui Nawrocki la Casa Albă, marcată de un survol militar.

În paralel, președintele finlandez Stubb a discutat regulat cu Trump în ultimele luni, în timp ce puterile europene încearcă să pună capăt războiului din Ucraina. „Încercăm să explicăm că nu te poți baza pe Putin și că acesta folosește tactici obișnuite de amânare”, a declarat Stubb.

Avertismente similare au fost exprimate și de cancelarul german Friedrich Merz, care a afirmat că „planul imperialist al lui Putin nu se va opri doar la cucerirea Ucrainei, ci este doar începutul”.

