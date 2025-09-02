Actorul francez Gérard Depardieu va fi judecat pentru acuzații de viol

Un judecător de instrucție francez a dispus, marți, ca iconicul actor de cinema Gérard Depardieu să fie judecat pentru acuzații de viol și agresiune sexuală asupra actriței Charlotte Arnould în 2018, au declarat surse apropiate cazului și avocata victimei, scrie AFP.

Probleme Gérard Depardieu

Decizia vine după ce, în luna mai, un tribunal din Paris i-a pronunțat lui Gérard Depardieu o pedeapsă cu suspendare de 18 luni într-un caz separat, după ce actorul fusese găsit vinovat de agresarea sexuală a două femei pe un platou de filmare în 2021.

Acea condamnare, alături de multiple alte acuzații acumulate în ultimii ani, i-a afectat iremediabil reputația unui om considerat un colos al cinematografiei franceze în ultimele cinci decenii.

Depardieu neagă acuzațiile de viol și agresiune sexuală împotriva lui Arnould, afirmând că relația lor a fost consensuală.

Șapte ani mai târziu, șapte ani de coșmar și iad… Cred că abia acum realizez dimensiunea acestui lucru. Sunt ușurată, a declarat Arnould, care a depus plângerea în 2018.

Avocata sa, Carine Durrieu-Diebolt, a confirmat că Depardieu, în vârstă de 76 de ani, a fost trimis în judecată pentru presupusa agresiune și viol prin penetrare digitală asupra lui Arnould, pe două ocazii, în august 2018, la locuința sa din Paris.

Clienta mea și cu mine suntem ușurați și încrezători. Aceasta reprezintă o formă de adevăr judiciar pentru Charlotte, în timp ce așteaptă procesul penal, a adăugat avocata.

Data procesului nu a fost stabilită încă. Inițial, cazul fusese clasat din lipsă de probe, dar Arnould a depus o plângere în calitate de parte civilă, ceea ce a dus la deschiderea unei anchete judiciare în vara anului 2020.

Un avocat al lui Depardieu nu a comentat imediat pentru AFP.

Într-o scrisoare din 2023 adresată cotidianului francez Le Figaro, Depardieu a negat acuzațiile, declarând: „Niciodată, niciodată, nu am abuzat o femeie. Nu a existat niciodată constrângere, violență sau protest între noi,” referindu-se la Arnould.

În 2021, Arnould a acuzat public că Depardieu, un prieten de familie, a violat-o de două ori în august 2018, când avea 22 de ani și suferea de anorexie, cântărind la acea vreme 37 de kilograme.

Depardieu, care a jucat în peste 200 de filme și seriale TV, este cea mai mediatizată persoană implicată în răspunsul Franței la mișcarea #MeToo. Peste o duzină de femei l-au acuzat de abuzuri.

În mai, un tribunal din Paris l-a condamnat pentru agresiune sexuală în timpul filmărilor la „Les Volets Verts” („Obloanele verzi”), regizat de Jean Becker, victimelor fiind o decorator de platou, 54 de ani, identificată doar ca Amelie, și o asistentă de regie, 34 de ani. Actorul a fost obligat și să se înscrie ca infractor sexual.

Depardieu a făcut apel împotriva acestei hotărâri.

