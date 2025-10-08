Greta Thunberg a lansat acuzații grave împotriva autorităților israeliene, afirmând că a fost „răpită și torturată” în timpul detenției sale, după ce a participat la misiunea umanitară a flotilei Global Sumud, care se îndrepta spre Gaza.

Declarațiile au fost făcute marți, la Stockholm, în cadrul unei conferințe de presă, transmite Reuters, preluat de Agerpres.

Greta Thunberg a afirmat că și alți activiști din flotilă au fost supuși unor tratamente abuzive. Cu toate acestea, ea a evitat să ofere detalii suplimentare despre experiența sa personală.

La insistențele presei, activista a precizat doar că nu a primit apă curată, iar unii deținuți au fost privați de medicamentele necesare.

„Personal, nu vreau să dezvălui la ce am fost supusă, fiindcă nu vreau să ajungă în titluri și ‘Greta a fost torturată’, fiindcă nu acesta este subiectul aici”, a declarat Thunberg, subliniind că suferințele sale nu se compară cu ceea ce trăiesc zilnic locuitorii din Fâșia Gaza.

Israelul respinge acuzațiile

Ministerul israelian de Externe nu a oferit un răspuns imediat cu privire la acuzațiile activistei. Totuși, în declarațiile anterioare, autoritățile de la Tel Aviv au respins acuzațiile de abuz asupra deținuților.

„Toți deținuții (…) au avut acces la apă, alimente și toalete; nu li s-a refuzat accesul la asistență juridică și toate drepturile lor au fost respectate în întregime”, a afirmat recent un purtător de cuvânt al instituției.

Flotila Global Sumud: aproape 500 de persoane arestate

Greta Thunberg se afla la bordul unuia dintre vasele flotilei Global Sumud, care transporta ajutoare umanitare către Gaza și încerca să atragă atenția asupra situației dramatice a celor 2,2 milioane de locuitori din enclavă, afectați de foamete și strămutați din propriile case, potrivit ONU.

În total, 479 de persoane din flotilă au fost arestate de forțele israeliene și ulterior expulzate.

Autoritățile israeliene: „Un artificiu publicitar în folosul Hamas”

Guvernul israelian a descris flotila Sumud drept o acțiune „de propagandă în favoarea Hamas”, susținând că relatările despre foametea din Gaza sunt „exagerate”.

Thunberg a mai fost arestată în iunie pentru o altă tentativă de a sparge blocada impusă de Israel.

Unii activiști suedezi au afirmat că, în timpul detenției recente, ar fi fost îmbrâncită și forțată să poarte un steag israelian – un detaliu pe care activista nu l-a confirmat public.

