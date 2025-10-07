Acțiunile și aurul cresc pe măsură ce investitorii evaluează impactul boom-ului AI și al turbulențelor politice

Acțiunile globale au urcat ușor marți, iar aurul s-a menținut aproape de un nivel record, pe măsură ce investitorii au evaluat impactul suspendării activității guvernului SUA, al turbulențelor politice din Franța și al boom-ului investițiilor în inteligența artificială (AI), notează AFP.

Acțiunile și aurul cresc

La deschiderea ședinței, Wall Street a înregistrat creșteri, după ce S&P 500 și Nasdaq, cu un puternic component tehnologic, au atins recorduri noi luni, impulsionate de parteneriatul de mai multe miliarde de dolari dintre OpenAI, dezvoltatorul ChatGPT, și producătorul de cipuri Advanced Micro Devices (AMD).

Investitorii continuă să urmărească fluxurile financiare în tot ce ține de inteligența artificială generativă. Acest lucru se întâmplă în ciuda temerilor că întreaga teorie de investiție devine tot mai închisă, cu bani care circulă între companii din același sector, a declarat David Morrison, analist senior la Trade Nation.

Acțiunile AMD au urcat cu 7% în primele tranzacții de marți, după câștiguri de două cifre în ziua precedentă.

La Paris, bursa a revenit ușor după o corecție, chiar dacă președintele Emmanuel Macron se confruntă cu apelul fostului prim-ministru Edouard Philippe de a demisiona, într-o criză politică și bugetară tot mai profundă. Londra și Frankfurt au înregistrat, de asemenea, ușoare creșteri după-amiaza, în timp ce euro a scăzut față de dolar.

Criza a izbucnit după ce premierul Sebastien Lecornu, numit cu mai puțin de o lună în urmă, și-a prezentat demisia luni, nereușind să obțină sprijinul coaliției de centru-dreapta pentru noul guvern. Macron a cerut apoi un ultim efort pentru formarea unui guvern de coaliție, dar fără progrese vizibile.

Aurul a atins un nou maxim de 3.977,44 dolari pe uncie marți, pentru ca ulterior să reducă ușor câștigurile, pe fondul incertitudinilor legate de suspendarea activității guvernului american, în condițiile în care republicanii și democrații par departe de a ajunge la un acord. Pariurile pe reducerea ratelor dobânzii de către Federal Reserve și criza politică din Franța au sporit atractivitatea aurului ca activ de refugiu.

Raliul aurului face parte din trendul de protecție împotriva devalorizării. Această temă de tranzacționare stimulează cererea pentru active alternative precum aurul și criptomonedele, pe măsură ce dolarul se află într-un declin pe termen lung și preocupările fiscale cresc la nivel global, a spus Kathleen Brooks, directoare de cercetare la grupul de tranzacționare XTB.

În Asia, bursa de la Tokyo a atins un alt record, pe fondul alegerii unui susținător al stimulentelor fiscale ca lider al partidului de guvernământ, înainte de a închide aproape neschimbată. Alegerea Sanae Takaichi, care ar putea deveni prim-ministru al Japoniei luna aceasta, a crescut optimismul că economia va fi impulsionată prin măsuri fiscale, ceea ce a dus la o creștere de aproape 5% a indicelui Nikkei 225 și la deprecierea yenului.

Agenda sa este așteptată să continue combinarea sprijinului fiscal cu politica monetară extrem de relaxată, a declarat Charu Chanana, strateg șef de investiții la Saxo Markets. Dobânzile obligațiunilor japoneze pe 30 de ani au atins niveluri maxime, reflectând temerile că datoria deja uriașă a țării va crește și mai mult.

