Acțiunile se abat în direcții diferite pe fondul inflației SUA și tarifelor farmaceutice Trump

Acțiunile europene au urcat vineri după pierderile din Asia, investitorii așteptând datele cheie privind inflația din SUA și digerând noile tarife impuse de președintele Donald Trump asupra medicamentelor și altor sectoare.

Acțiunile se abat în direcții diferite

Dolarul a scăzut înainte de publicarea indicelui preferat al Rezervei Federale pentru inflație – PCE (cheltuielile pentru consum personal) – investitorii căutând indicii despre cât de mult ar putea reduce banca centrală ratele dobânzilor în acest an. Datele oficiale de joi, care arată o creștere economică mai rapidă decât se aștepta în trimestrul al doilea, au temperat așteptările privind o nouă reducere a dobânzilor luna viitoare.

Anunțul lui Trump privind tarifele de 100% pentru medicamente, începând cu 1 octombrie, este cea mai dură măsură comercială a președintelui de până acum și a stârnit reacții din partea unor aliați, UE solicitând exceptarea industriei farmaceutice europene conform unui acord bilateral.

În urma veștilor, acțiunile companiilor farmaceutice din Asia au scăzut mai mult decât cele europene: Shanghai Fosun cu aproximativ 6%, Daewoong din Coreea de Sud peste 3%, iar Daiichi Sankyo și Astellas Pharma din Japonia în pierdere. În schimb, gigantul britanic GSK și AstraZeneca au înregistrat creșteri pe piața londoneză, ambele companii anunțând investiții majore în SUA.

