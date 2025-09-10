Acțiunile Oracle au urcat cu peste 27% marți, după închiderea bursei, atingând un nou maxim istoric.

Creșterea spectaculoasă a venit pe fondul anunțului Oracle privind portofoliul uriaș de contracte pentru serviciile cloud, care ar urma să genereze venituri semnificative în următorii ani, scrie investors.com.

Compania a raportat o creștere de 359% a RPO (Remaining Performance Obligations) – un indicator al veniturilor contractate, dar neînregistrate încă – până la 455 miliarde de dolari la finalul trimestrului încheiat în august.

„Am semnat patru contracte de miliarde de dolari cu trei clienţi diferiţi în Q1. Acest lucru a dus la creşterea portofoliului RPO la 455 miliarde de dolari. A fost un trimestru uimitor — iar cererea pentru Oracle Cloud Infrastructure continuă să crească. În următoarele luni, ne aşteptăm să semnăm mai multe contracte mari, iar RPO va depăşi probabil jumătate de trilion de dolari.”, a declarat Safra Catz, CEO-ul companiei.

AI, motorul noii creșteri

Entuziasmul investitorilor este alimentat și de planurile Oracle legate de AI. Compania dezvoltă 4,5 GW de capacitate de centre de date pentru OpenAI, în cadrul inițiativei Stargate AI.

Safra Catz a anunțat că veniturile din Oracle Cloud Infrastructure ar putea crește cu 77% în anul fiscal curent, până la 18 miliarde de dolari.

Deși optimismul pieței este ridicat, rezultatele pentru primul trimestru fiscal au fost ușor sub așteptările analiștilor.

Oracle a raportat un profit ajustat de 1,47 dolari pe acțiune (+6% față de anul trecut), sub estimarea de 1,48 dolari, și vânzări de 14,9 miliarde dolari (+12%), față de prognoza de 15,04 miliarde.

„Acest trimestru nu este despre cifrele curente, ci despre creşterea semnificativă a portofoliului de contracte, care va conduce la revizuiri importante ale estimărilor pentru următorii ani”, a explicat Raimo Lenschow, analist la Barclays.

Oracle, în cea mai bună formă istorică

Înainte de raport, acțiunile Oracle urcaseră cu 1,3% în sesiunea oficială. După închiderea acesteia, creșterea de 27% a dus titlurile la un nou maxim, cu un plus de 46% de la începutul anului și 74,5% în ultimele 12 luni.

Investitorii și analiștii se concentrează acum pe evoluția portofoliului de contracte și expansiunea rapidă a diviziei cloud, considerate principalii factori ai creșterii Oracle pe termen mediu și lung.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.