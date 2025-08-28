Acțiunile Nvidia urcă în premarket după raportul financiar peste așteptări

Acțiunile Nvidia au înregistrat o revenire pozitivă în tranzacțiile premarket de joi, după ce gigantul producător de cipuri a raportat rezultate financiare mai bune decât estimările pentru al doilea trimestru fiscal. Inițial, titlurile companiei scăzuseră după publicarea rezultatelor, însă investitorii au profitat de oportunitatea de cumpărare a acțiunilor la preț redus.

Veniturile Nvidia au crescut cu 56% în trimestrul raportat, atingând 46,74 miliarde de dolari, depășind prognoza Wall Street de 46,06 miliarde de dolari, conform LSEG. Profitul ajustat pe acțiune a fost de 1,05 dolari, peste estimarea analiștilor de 1,01 dolari.

Veniturile generate de centrele de date au atins 41,1 miliarde de dolari, sub așteptări pentru al doilea trimestru consecutiv, dar totuși înregistrând o creștere de 56% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Pentru următorul trimestru, Nvidia estimează venituri de aproximativ 54 de miliarde de dolari, cu o marjă de eroare de 2%, cifră care nu include livrările H2O către China. Analiștii anticipau venituri de 53,1 miliarde de dolari, conform LSEG.

Experții de la Benchmark au declarat că această prognoză reprezintă „un ușor plus față de consensul ridicat al pieței”, însă raportul reflectă „o creștere solidă atât secvențial, cât și anual”.

„Deși estimările de pe piață deveniseră recent prea optimiste, creând un prag aproape imposibil, unde o creștere anuală de 56% pare oarecum dezamăgitoare, mai ales într-o perioadă de incertitudine în China, rezultatele Nvidia sunt în conformitate cu obiectivele companiei și nu indică în niciun fel o încetinire a interesului sau investițiilor în AI la nivel global,” au explicat analiștii care recomandă cumpărarea acțiunilor Nvidia.

Nvidia rămâne astfel în centrul atenției investitorilor, consolidându-și poziția de lider în tehnologia cipurilor pentru inteligență artificială și evidențiind interesul continuu al pieței pentru sectorul AI.

