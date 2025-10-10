Acțiunile din SUA au deschis în creștere, revenind după scăderea din ziua precedentă

Acțiunile de pe Wall Street au deschis vineri în creștere, revenind după pierderile din sesiunea precedentă, pe măsură ce piețele evaluează preocupările legate de evaluări, într-un context sărac în date economice din cauza închiderii parțiale a guvernului SUA, notează AFP.

Acțiunile americane rămân aproape de maximele istorice, ignorând efectele shutdown-ului și anticipând eventuale noi reduceri ale ratelor dobânzilor de către Federal Reserve.

Totuși, mai puține sectoare din S&P 500 arată semne de forță, sugerând oboseala investitorilor după o perioadă extinsă de creștere, a declarat Sam Stovall de la CFRA Research.

În următoarele săptămâni, nu m-ar surprinde să vedem o corecție sau o digestie a câștigurilor recente, a adăugat Stovall.

La aproximativ 10 minute de la deschiderea tranzacțiilor, Dow Jones Industrial Average era în creștere cu 0,5%, la 46.594,03 puncte. S&P 500, indicele de referință pentru piața americană, a urcat cu 0,3%, până la 6.757,67 puncte, iar Nasdaq Composite, bogat în companii tech, a crescut de asemenea cu 0,3%, atingând 23.090,80 puncte.

Analistul Patrick O’Hare de la Briefing.com a afirmat că avansul din primele ore indică disponibilitatea investitorilor de a cumpăra acțiuni după scăderea de joi. „Rămâne de văzut dacă există un factor de sustenabilitate în spatele acestei reacții de tip buy-the-dip înainte de deschidere”, a mai spus O’Hare.

