„Act de sabotaj fără precedent!” Donald Tusk, concluzii drastice după avaria provocată la linie ferată

Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a declarat luni că explozia care a avariat o linie ferată către apropiata sa aliată Ucraina reprezintă un „act de sabotaj fără precedent”, notează AFP.

Potrivit autorităților, avaria a fost descoperită duminică și a vizat direct „siguranța statului polonez și a cetățenilor săi”, a scris Tusk pe X.

Explozia a avut loc pe ruta feroviară care leagă Varșovia de orașul polonez Lublin și care se conectează la o linie ce deservește Ucraina

„Această rută este, de asemenea, crucială pentru livrarea ajutoarelor către Ucraina”, a adăugat Tusk după ce a vizitat locul incidentului din Mika, la 100 de kilometri sud-est de Varșovia.

Potrivit premierului, avaria „a avut, cel mai probabil, scopul de a deraia un tren”. Incidentul a fost evitat deoarece mecanicul trenului a alertat serviciile specializate cu privire la „anomalii în infrastructura feroviară” înainte de a opri trenul. Nicio persoană nu a fost rănită în acest incident.

Tusk a mai menționat un alt incident petrecut pe aceeași linie, unde geamurile unui vagon au fost sparte, cel mai probabil din cauza unei șine deteriorate.

Poliția și serviciile speciale au demarat imediat o anchetă. „Vom prinde autorii, indiferent cine îi sponsorizează”, a declarat premierul.

De la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, în februarie 2022, Polonia, membră NATO și UE, susține că a fost ținta unor tentative de sabotaj, presupus orchestrate de Rusia.

