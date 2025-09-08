Acord în Gruia! CFR Cluj aduce un nou nume mare, după refuzul lui Simy Nwankwo

Islam Slimani va semna cu CFR Cluj, în timp ce Simy Nwankwo a ales un transfer în Arabia Saudită.

CFR Cluj a fost foarte aproape să-l aducă pe atacantul nigerian Simy Nwankwo (33 de ani), însă mutarea a căzut în ultimul moment, după ce jucătorul a ales o ofertă financiară superioară din Arabia Saudită. În schimb, formația din Gruia a reușit să ajungă la un acord cu un alt vârf important: Islam Slimani (37 de ani), golgheterul all-time al naționalei Algeriei.

Negocierile cu Simy păreau încheiate, jucătorul fiind așteptat la Cluj la începutul săptămânii. Deși inițial a oferit un răspuns pozitiv, atacantul a tot amânat deplasarea, iar în cele din urmă conducerea feroviară a înțeles că acesta nu mai are intenția de a semna. Vârful a ales să meargă la Al-Orobah FC, echipă din liga secundă a Arabiei Saudite, unde va încasa aproape un milion de euro pentru un sezon, cu tot cu bonus de promovare. La CFR Cluj, salariul său nu ar fi depășit 20.000 de euro lunar, plus prime de obiectiv.

Cariera lui Simy a fost legată în principal de fotbalul italian. După ce a plecat de la Portimonense în 2016, a ajuns la Crotone, unde a bifat 159 de partide și a înscris 66 de goluri. Sezonul 2020-2021 a fost cel mai bun al său, cu 20 de reușite în Serie A, printre care „duble” în fața unor adversari precum Napoli, Lazio sau Torino. Ulterior, a fost transferat de Salernitana pentru 4 milioane de euro, însă nu a mai reușit să-și mențină forma, fiind împrumutat la Parma și Benevento. Contractul cu Salernitana a expirat în iunie 2025, iar acum a ales provocarea din Orientul Mijlociu.

Islam Slimani, noul pariu al lui CFR Cluj

După refuzul lui Simy, Ioan Varga s-a reorientat rapid și a ajuns la un acord cu Islam Slimani. Atacantul algerian va semna pe un sezon cu CFR Cluj și este așteptat zilele următoare în Ardeal. Potrivit Digisport, transferul este deja bătut în cuie. Slimani vine cu un CV impresionant, fiind cel mai bun marcator din istoria naționalei Algeriei, cu 47 de goluri, și campion al Africii în 2019.

În cariera de club, cele mai bune performanțe le-a avut la Sporting Lisabona, între 2013 și 2016, când a înscris 61 de goluri în 123 de partide și a câștigat Cupa și Supercupa Portugaliei. Ulterior, a fost transferat de Leicester City, iar apoi a bifat experiențe la Newcastle United, Fenerbahce, Monaco, Lyon, Brest, Anderlecht, Coritiba și Mechelen. Ultima dată a jucat la Belouizdad, în Algeria, fiind împrumutat de la Westerlo, cu 3 goluri marcate în 12 partide.

Slimani are la activ 13 meciuri în Liga Campionilor, disputate în tricourile lui Sporting Lisabona și Leicester City. În prezent, este cotat la 500.000 de euro, conform Transfermarkt, iar obiectivul său declarat este să revină în atenția naționalei Algeriei pentru Campionatul Mondial din 2026.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!