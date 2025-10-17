Accident între un tramvai și un autobuz în Piața Victoriei: cinci persoane au fost rănite

Cinci persoane au ajuns la spital, vineri seară, în urma unui accident produs între un tramvai și un autobuz ale Societății de Transport București (STB), în zona Pasajului Victoriei din Capitală, potrivit informațiilor transmise de Brigada Rutieră a Poliției Capitalei.

Cinci persoane rănite în urma unui accident dintre un tramvai și un autobuz în Piața Victoriei

Incidentul a avut loc în jurul orei 17:45, când tramvaiul care se deplasa spre strada Doctor Felix a intrat în coliziune cu un autobuz aflat pe aceeași direcție de mers. În urma impactului, mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale la fața locului.

„Cinci persoane – patru pasageri din autobuz și una din tramvai – au fost transportate la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate”, au precizat polițiștii rutieri.

Atât șoferul autobuzului, cât și vatmanul tramvaiului au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind zero.

Circulația a fost restricționată temporar în Pasajul Victoriei, pe sensul de mers către strada Doctor Felix, pentru a permite intervenția echipajelor de urgență și desfășurarea cercetărilor la fața locului.

Poliția continuă ancheta pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul.

