Un accident teribil a avut loc în provincia Herat din vestul Afganistanului: cel puțin 78 de persoane, printre care și 17 copii, au murit după ce un autobuz s-a ciocnit cu o motocicletă și un camion Mazda înainte de a lua foc, relatează Agerpres. Alte trei persoane au fost grav rănite. Victimele sunt refugiați afgani expulzați din Iran, potrivit France 24.

Accidentul a avut loc în provincia Herat din vestul Afganistanului, au anunțat miercuri oficiali locali, informează dpa. Un autobuz de pasageri s-a ciocnit cu o motocicletă și un camion Mazda înainte de a lua foc, a precizat Mohammad Yousuf Saidi, un purtător de cuvânt al guvernului regional.

Autobuzul cu pasageri se întorcea de la Islam Qala, un punct de trecere a frontierei folosit de obicei de cei expulzați din Iran.

Directorul Departamentului de informații și cultură din Herat, Ahmadullah Muttaqi, a spus că victimele au fost expulzate din Iran și că 17 copii se numără printre acestea.

Oficiali locali au subliniat că acesta a fost unul dintre cele mai grave accidente rutiere din ultimii ani. Accidentul este, de asemenea, unul dintre cele mai mortale din istoria națiunii.

Accidentele rutiere sunt frecvente în Afganistan, unde mii de persoane mor în fiecare an din cauza drumurilor proaste, vehiculelor vechi și conducerii imprudente.

1,2 milioane de refugiați afgani, expulzați din Iran

Oficiali iranieni au declarat recent că 1,2 milioane de refugiați afgani au fost expulzați în ultimele șase luni și că alți 800.000 vor trebui să se întoarcă în țară până în martie anul viitor.

În fiecare an, conflictele, sărăcia și rata mare de șomaj îi fac pe afgani să traverseze ilegal frontiera de 300 de kilometri cu Iranul.

Mulți dintre ei găsesc joburi prost plătite în orașele mari, inclusiv pe șantiere de construcții, unde sunt folosiți ca mână de lucru ieftină.

În urma tragediei, autoritățile afgane i-au îndemnat pe toți șoferii să fie prudenți și să respecte regulile de circulație pentru a preveni astfel de accidente.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!