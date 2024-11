Aaron Boupendza explică conflictul cu fanii Rapidului! „Avem nevoie de susținerea lor”

Rapid și Petrolul Ploiești au remizat 1-1 în etapa a 18-a a SuperLigii, iar Aaron Boupendza a fost protagonistul unui moment tensionat cu suporterii giuleșteni.

Atacantul a oferit explicații după gesturile făcute la schimbare.

Rapid București nu a reușit să obțină victoria în duelul cu Petrolul Ploiești, scor 1-1, într-un meci disputat pe teren propriu. Rezultatul menține formația giuleșteană în afara locurilor de play-off, însă echipa lui Marius Șumudică continuă seria de invincibilitate, ajunsă acum la șase meciuri.

Un moment tensionat a avut loc în minutul 82, când Aaron Boupendza a fost schimbat de antrenor cu Alex Dobre. Atacantul gabonez, vizibil iritat, a reacționat la apostrofările suporterilor, făcând gesturi de liniștire către tribune. Reacția sa a atras critici, iar Boupendza a simțit nevoia să lămurească situația.

Boupendza: „Nu intrăm pe teren să facem egal”

La finalul partidei, Aaron Boupendza a explicat că nu are nimic împotriva fanilor și a subliniat importanța susținerii acestora pentru echipă.

„Încă ne luptăm. Am jucat acasă, a fost un derby, uneori e greu. Noi vrem să câștigăm. Nu s-a întâmplat nimic cu fanii. Nu vreau să comentez. Vreau ca fanii să ne susțină. Noi vrem să câștigăm. Avem nevoie de ei mereu. Nu intrăm pe teren să facem egal. Nu le-am oferit rezultatul dorit, dar am dat tot ce am putut.

Nu am fost nervos, m-am dus la vestiar să pun gheață pe picior, urmează un alt meci. Adversarii nu m-au iertat deloc. Acest meci a trecut, important e următorul. Rapid e o echipă mare, toate echipele joacă tare cu noi, nu e ușor”, a declarat Boupendza pentru Digi Sport.

Marius Șumudică: „Avem de lucrat la atacul pozițional”

Antrenorul Rapidului, Marius Șumudică, a catalogat rezultatul drept unul echitabil, dar a exprimat nemulțumiri față de modul în care echipa a tratat anumite faze de joc.

„Am schimbat sistemul în repriza a doua, au apărut ocaziile, am avut 1-0, dar nu am reușit să înghețăm jocul. Am luat gol pe o minge în spatele nostru, ceea ce nu avem voie să facem.

Din păcate, pe atacul nostru pozițional, nu găsim încă soluții. Am dominat, dar steril, și nu am reușit să desfacem adversarul, iar asta mă deranjează foarte mult.

Dacă vom face 23-24 de puncte în returul sezonului regulat, cu siguranță vom fi în play-off. Important e să nu pierzi și să câștigi cu echipele din subsolul clasamentului”, a concluzionat Șumudică.

Ce urmează pentru Rapid și Petrolul

Rapid va întâlni CS Afumați în Cupa României, iar Petrolul va juca împotriva Universității Craiova în aceeași competiție.