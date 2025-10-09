A sărit la bătaie în timpul meciului! Selecționerul României, suspendat și amendat după un gest șocant

George Buricea, antrenorul naționalei masculine de handbal, a fost suspendat șase meciuri și amendat cu 5.000 de lei după ce și-a bruscat un jucător în timpul unui meci din Liga Națională.

Federația Română de Handbal a anunțat oficial sancțiunea aplicată lui George Buricea, actualul selecționer al echipei naționale masculine și antrenor al formației SCM Politehnica Timișoara. Incidentul s-a petrecut în timpul partidei cu CSM Vaslui, disputată pe 4 octombrie 2025, când tehnicianul a avut o reacție nervoasă față de propriul jucător, Zoran Nikolic.

Potrivit raportului observatorului de joc, Buricea l-ar fi bruscat pe handbalist în timpul unei discuții aprinse de pe margine. Meciul s-a încheiat cu victoria echipei gazdă, CSM Vaslui, scor 28-27, dar scena a atras atenția observatorilor și a declanșat o anchetă disciplinară.

În urma analizei efectuate de Comisia de Disciplină a FRH, s-a decis sancționarea antrenorului cu o suspendare de șase jocuri și o amendă de 5.000 de lei. Federația a făcut public și temeiul regulamentar al pedepsei: articolul 45.4 lit. b), punctele 1 și 2, coroborat cu articolul 45.5 și articolul 36.1 lit. k) din Regulamentul Disciplinar al FRH.

Conform deciziei, sancțiunea intră în vigoare de la data de 8 octombrie 2025, iar amenda trebuie achitată până la 6 noiembrie 2025. În comunicat se menționează și faptul că Buricea mai avusese o abatere în februarie același an.

Selecționerul recunoaște momentul tensionat, dar neagă violența

După izbucnirea scandalului, George Buricea a transmis un punct de vedere prin intermediul clubului din Timișoara, în care a încercat să explice circumstanțele incidentului.

„Handbalul este despre pasiune și dorință de victorie. În tensiunea meciului de la Vaslui, am avut o discuție aprinsă cu Nikolic și l-am împins (atenție, nu l-am lovit) pentru a se așeza pe bancă.

Acest gest a fost interpretat greșit ca fiind o lovitură, iar cea mai bună dovadă că nu a fost așa este faptul că Nikolic a mai jucat după aceea încă 15 minute.

Faza a fost revăzută de mai multe ori de către observatorul de joc și s-a dovedit ca nu a existat nicio lovitură cu pumnul, așa cum eronat s-a spus în presă. Sunt un om vulcanic, dar nu sunt un om violent.

A fost un moment mai tensionat și ar fi trebuit să-l gestionez cu mai mult calm. Nimeni nu a lovit pe nimeni!”, a declarat Buricea.

Reacția tehnicianului vine după ce imaginile de la meci au circulat în mediul online, provocând un val de reacții în rândul suporterilor și al foștilor jucători. Buricea susține că totul a fost o neînțelegere și că momentul nu reflectă comportamentul său obișnuit pe bancă.

Suspendarea de șase jocuri îl va ține departe de teren pe antrenorul Timișoarei pentru o perioadă semnificativă, ceea ce ar putea afecta și activitatea sa la echipa națională, aflată în plină perioadă de pregătire pentru următoarele competiții internaționale.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!