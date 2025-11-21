A patra arestare pentru fostul jucător al lui City! Datorii, scandaluri și o nouă umilință publică

Fostul atacant brazilian Jo a fost reținut din nou, după ce nu și-a plătit pensia alimentară pentru unul dintre copiii săi.

Fotbalul brazilian este din nou în centrul unui scandal de proporții. Jo, fostul atacant al echipelor Manchester City, Galatasaray, Everton și Corinthians, a fost arestat pentru a patra oară, după ce nu și-a plătit pensia alimentară pentru unul dintre cei opt copii ai săi.

Incidentul a avut loc la un chioșc de mâncare stradală din zona Barra de Tijuca, acolo unde fostul fotbalist participa la un grătar alături de prieteni. Poliția a intervenit rapid, punând în aplicare un mandat de arestare emis încă din 2024, dar care nu fusese executat până acum.

Suma datorată autorităților este considerabilă: 220.744,57 reali brazilieni, echivalentul a aproximativ 31.500 de lire sterline. Acești bani provin din neplata pensiei alimentare către unul dintre copiii săi născuți în afara căsătoriei.

Arestat pentru a patra oară, din același motiv

După reținere, Jo a fost dus la o secție de poliție din apropiere, presa braziliană și cea britanică subliniind că este vorba despre a patra arestare pentru același motiv – refuzul de a achita pensia de întreținere. Situația sa juridică a devenit tot mai complicată în ultimii ani, iar imaginea fostului atacant a fost grav afectată.

Cazul are la bază o datorie către influencerița Maiara Quiderolly, cu care Jo a avut o relație extraconjugală în perioada în care era căsătorit cu Claudia Silva. Din această legătură s-a născut Joao Gabriel, cel de-al optulea copil al fostului internațional brazilian, al șaselea rezultat în afara căsniciei.

În trecut, Jo a fost implicat în mai multe episoade similare. În 2024, poliția l-a reținut chiar din autocarul echipei la care era legitimat, după ce refuzase să achite datoria către aceeași femeie. Atunci a fost dus la Secția nr. 10 din Campinas și eliberat abia după ce familia sa a garantat plata sumei restante.

„A fost emis un mandat de arestare într-un oraș din [statul] Bahia, pentru o datorie destul de mică. Jô va trece prin IML (Institutul Medicinii Legale) și apoi va merge la închisoarea celui de-al 2-lea DP. Mâine această datorie, fără îndoială, va fi plătită, iar noi sperăm că va fi eliberat”, a declarat avocatul fostului atacant de la Manchester City.

Jo, acum în vârstă de 38 de ani, a avut o carieră marcată de contraste. A fost considerat, la un moment dat, una dintre cele mai mari speranțe ale fotbalului brazilian, debutând în națională și evoluând pentru cluburi importante din Europa și Asia. Cu toate acestea, viața personală tumultuoasă și problemele repetate cu legea i-au umbrit complet imaginea de fost sportiv de elită.

Autoritățile braziliene au confirmat că Jo va rămâne în arest până la plata integrală a datoriei. Cazul său readuce în atenție problemele frecvente din fotbalul sud-american, unde numeroși foști jucători ajung, după retragere, în situații financiare și juridice dificile, în ciuda câștigurilor uriașe din perioada activă.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!