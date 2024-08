Invitată în cadrul unei emisiuni TV, Simona Bucura-Oprescu a dezvăluit care este cea mai mare pensie din România. Potrivit ministrului Muncii, pensionarul respectiv primește lunar o sumă uriașă, la care majoritatea dintre noi doar visează. Culmea este că acesta a contribuit doar 18 ani la sistemul de pensii.

În timp ce majoritatea pensionarilor din țara noastră au emoții după primirea deciziilor de recalculare, există și seniori care nu au problema zilei de mâine.

Pensionarul care are venituri uriașe după doar 18 ani de muncă

Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a dezvăluit, într-o emisiune TV, că cea mai mare pensie din România este de 100.000 de lei lunar, adică aproximativ 20.000 de euro. Suma exorbitantă este încasată de un fost angajat în sistemul bancar, care a contribuit la sistemul de pensii doar 18 ani.

Potrivit ministrului, acest actual pensionar a lucrat în cadrul unei instituții financiar-bancare private de prestigiu care ar fi rezistat falimentului generalizat din anii 90. În plus, Simona Bucura-Oprescu a explicat că el primește această pensie uriașă deoarece a avut contribuții foarte mari în perioada scurtă în care a lucrat.

„Cea mai mare pensie este din sistemul public, este pe contributivitate. Este o pensie a unui asigurat care a lucrat în domeniul financiar-bancar, care are un stagiu de cotizare de 18 ani, dar cu contribuţii foarte mari. Are cea mai mare pensie din România fiindcă contribuţiile au fost foarte mari. În urma unei contribuţii substanţiale, are cea mai mare pensie din România, care e undeva în jurul a 100.000 RON, adică aproximativ 1 miliard de lei vechi.

Vorbesc de domeniul financiar-bancar într-o instituţie privată. Este o instituţie bancară care nu a falimentat în anii 90, este o instituţie bancară cu reputaţie prestigioasă, cu o cotă mare de piaţă şi astăzi când vorbim”, a declarat Simona Bucura-Oprescu, la Prima TV.

Foștii profesori au printre cele mai mici pensii



În cadrul emisiunii, Simona Bucura-Oprescu a vorbit și despre situația foștilor profesori care după 40 de ani de muncă primesc o pensie de doar 3.000 de lei. Ministrul Muncii a admis că această situație nu este normală, tocmai din acest motiv s-a decis ca prin recalculare aceștia să primească mai mulți bani.

„Consider că e corect faptul că profesorilor, datorită noii legi, le-au crescut veniturile din pensii. Cunosc un număr mare de profesori care mi-au mulţumit că au primit decizii de recalculare cu o pensie mult mai mare. Incorect a fost ca ani la rândul profesorii să primească salarii mici. Primind salarii mici, şi pensiile profesorilor au fost mici”, a conchis ministrul Muncii.

Haos la Casele de pensii. Sute de seniori nemulțumiți, au cerut explicații

Multe decizii de recalculare a pensiilor au venit cu erori și cu bani în minus, nu cu măririle promise

Pensionarii au stat ore întregi la coadă, într-o căldură greu de suportat, ca să înțeleagă de la reprezentanții Caselor teritoriale de pensii, de ce au primit bani prea puțini sau deloc. În plus, mulți au venit să depună contestații, hotărâți să-și ceară drepturile în instanță. Punctaje greșite, sume și cu 500 de lei în minus, așa arată marea recalculare.

„Am venit cu decizia de recalculare pentru că mi-a preluat punctajul pe care îl aveam înainte, greșit. Adică în loc de 33, cât aveam, a luat 30 și cam 300 de lei mai puțin iese la calcul. Deci punctajul care a fost preluat greșit anterior, îl modifică și îmi trimite o altă decizie într-o lună”, a declarat pentru Digi24 un pensionar supărat, dar lămurit.

