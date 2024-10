A izbucnit un mare scandal între Pepe și Raluca Pastramă

Raluca Pastramă a inițiat un proces împotriva artistului, depunând o ordonanță președințială în care susține că Pepe îi îngrădește accesul la cele două fiice pe care le au împreună. În replică, Pepe a negat acuzațiile și a avut o reacție vehementă.

În luna iunie a acestui an, Pepe s-a căsătorit cu Yasmine Ody, cu care are un băiețel. Artistul a fost extrem de fericit și mândru de familia sa, mai ales că soția sa se înțelege foarte bine cu fetele din căsătoria anterioară. Cu toate acestea, controversa cu Raluca Pastramă continuă să creeze tensiuni.

Pe 9 octombrie, Pepe și Raluca s-au întâlnit la tribunal, unde aceasta din urmă a declarat că artistul îi blochează accesul la fiice.

Pepe a contestat acuzațiile fostei soții, subliniind că există un acord parental semnat la notar pe care trebuie să-l respecte.

În primul rând m-a deranjat faptul că a depus o ordonanță președințială fără niciun motiv! Pentru așa ceva trebuie să existe o urgență, iar asta nu există! Ca să demonstrezi urgența și pericolul trebuie să ai niște dovezi. Am înțeles din sala de judecată! Am găsit o citație în care solicită să se judece de urgență, în lipsă, pe motiv că îi împiedic accesul la copii și de 3 săptămâni ea nu a mai venit să ia copiii! E problema ei! Avem un acord parental semnat la notar în care eu am obligația de a lăsa copiii la ea, și dacă nu ar fi solicitat și nu aș fi lăsat copiii la ea, era altceva. Eu nu îmi încălcam acordul parental, pentru că așa avem înțelegerea! Sunt de acord să mergi cu ei în vacanțe, când e ziua ta, când e ziua mea. A venit duminică să o ia pe Rosa, a declarat Pepe pentru Click.