A început voatarea pentru funcția de președinte al USR. Sidler: Putem avea un alt candidat la alegerile prezidențiale; nu liderul partidului

Votul pentru alegerea noului președinte al Uniunii Salvați România (USR) a început luni, Elena Lasconi fiind dată ca favorită pentru ocuparea funcției. Primarul din Câmpulung a iscat deja o dispută în interiorul partidului, după ce a declarat că nu-i mai vrea pe Cătălin Drulă și pe Dan Barna în nicio funcție de conducere.

Deputatul USR Cristian Seidler, de asemenea candidat la funcția de președinte al formațiunii politice, este însă de părere că trebuie lucrat cu toți cei din partid.

“Eu nu voi candida la vreun post în Biroul Național. Candidez doar la postul de președinte USR, pentru că eu cred că președintele USR trebuie să fie al tuturor membrilor, cu bunele și relele fiecăruia, și cred că trebuie să lucreze cu toată lumea. Așa îți faci majoritate în Biroul Național”, a declarat Seidler, pentru “România liberă”.

Deputatul USR atrage atenția că partidul va intra în alegerile parlamentare cu scorul din cele prezidențiale.

“Ne așteaptă o jumătate de an foarte dificilă, cu alegeri prezidențiale și parlamentare. Deci, cred că toată lumea va avea interesul și înțelepciunea să tragem împreună, pentru ca, atât alegerile prezidențiale, cât și cele parlamentare, să iasă cât mai bine pentru noi. Trebuie să ne fie foarte clar că vom intra în alegerile parlamentare cu scorul cu care ieșim din alegerile prezidențiale. Eu am afirmat și în interiorul partidului și în spațiul public că o susțin pe Elena Lasconi pentru prezidențiale, pentru a-și asuma candidatura pentru funcția de președinte al statului din partea USR. Aici nu încape niciun dubiu. E o chestiune diferită administrarea internă a partidului. Și aici cred că am marele avantaj de a fi în USR din 2016, de a cunoaște partidul în detalii, de a ști foarte bine ce trebuie reformat în Secretariatul General”, ne-a mai spus Sidler.

Acesta susține că nu ar fi un dezavantaj dacă USR va avea un alt candidat decât liderul partidului, la alegerile prezidențiale.

“Există această teorie a celor doi poli de putere care, dacă sunt ocupați de persoane diferite, ar putea naște un conflict, dar nu se pune problema, din moment ce eu am afirmat și afirm că o sprijin pe Elena Lasconi pentru o candidatură cât mai de succes la președinția României. Nu are nimeni niciun interes de a sabota candidatul USR la președinție”, ne-a mai explicat candidatul pentru președinția USR.

Întrebat dacă el, ca președinte al USR, i-ar dori pe Dan Barna și Cătălin Drulă în conducerea partidului, Cristian Sidler a răspuns: “Nu eu sau nu președintele USR trebuie să spună o chestiune sau alta. Votul Congresului va stabili cine va face parte din Biroul Național. Eu nu sunt parte din actualul Birou Național, cel căruia i se reproșează anumite decizii ce au avut consecințe în votul din 9 iunie, și am făcut parte din vechiul Birou Național, doar că acolo făceam parte din opoziție. O parte din deciziile de atunci au condus iarăși la rezultatul votului din 9 iunie”.

ADU se destramă

Mai multe voci din USR au afirmat public că Alianța Dreapta Unită (ADU), formată cu Forța Dreptei și Partidul Mișcarea Populară, a fost în dezavantajul partidului lor.

Și Cristian Sidler pare să împărtășească acest punct de vedere.

“În primul rând electoratul, prin votul din 9 iunie, s-a exprimat asupra acestei Alianțe și nu văd cum am putea continua la nivel național. Dacă, la nivel local, filialele doresc să colaboreze în continuare cu partenerii din ADU – Atenție! A fost o alianță electorală, ceea ce înseamnă că, indiferent de scorul ce urma să fie obținut, alianța înceta să existe, a doua zi după alegeri – au perfecta libertate să o facă”, ne-a mai precizat deputatul USR.

Lasconi vrea fără Drulă, Barna și Moșteanu

Elena Lasconi susține că nu ar lua în echipa sa de conducere actuali lideri ai USR, cum ar fi Cătălin Drulă, Dan Barna și Ionuț Moșteanu.

“Ei au făcut parte dintre cei care au condus cu adevărat USR-ul şi care au dus la rezultatul acesta. Nu trebuie acum să-i omorâm, nu trebuie să-i scoatem… Noi trebuie să lucrăm împreună, nu se duce nimeni cu maceta să: ”Gata, plecaţi!” Pentru că avem nevoie… gândiţi-vă că ei au experienţă de câţiva ani în politica mare din România şi contează. Eu îmi doresc să unesc oamenii, nu să-i dezbin, pentru că altfel noi vom fi şi mai slabi”, a afirmat Lasconi, la Prima TV.

Congresul partidului Forta Dreptei, Bucuresti 20 aprilie 2024. Inquam Photos/Saul Pop

Lista candidaţilor pentru funcția de președinte al USR este următoarea: Filip Vasile-Gabriel, Hossu Radu-Mihai, Lasconi Elena-Valerica, Seidler Cristian-Gabriel.

Votul intern pentru alegerea noului preşedinte al USR a început luni dimineaţă, se va desfăşura online şi se va încheia miercuri la ora 12:00, a anunţat formaţiunea politică.

Potrivit sursei citate, înainte de începerea votului, doi dintre candidaţi au anunţat că îşi retrag candidaturile.

Luni şi marţi are loc turul 1 al alegerilor, cu posibilitatea a încă unui tur doi pe 27-28 iunie.

Conform sursei citate, după alegerea preşedintelui USR, va fi stabilit noul Birou Naţional al USR, prin vot al delegaţilor la Congres.

