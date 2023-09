A fost arestat farmacistul de la Catena carea făcea trafic de droguri

Farmacistul implicat în traficul de mii de comprimate de Fentanil și Oxicodonă, considerate printre cele mai periculoase droguri de pe piață în prezent, a fost reținut pentru o perioadă de 30 de zile, după ce Tribunalul București a emis această decizie vineri.

Dealerul de droguri reținut joi de DIICOT în cadrul Operațiunii „Himera” lucrează la Catena, el ocupându-se de „quality management”, au declarat surse judiciare pentru aktual24.ro, fiind vorba despre Șonea Constantin.

Potrivit DIICOT, în perioada iulie 2022 – 21.09.2023, bărbatul a traficat şi deţinut în vederea comercializării mari cantităţi de droguri de risc şi mare risc, respectiv 13.000 comprimate ce conţin ca substanţă activă Fentanil, 868 comprimate ce conţin ca substanţă activă Oxicodonă, 817 plasturi cu eliberare prelungită ce conţin ca substanţă activă Fentanil, 3.243 fiole morfină, 3.250 comprimate morfină, 263 comprimate Codeină, 487 comprimate conţinând substanţă activă Alprazolam, precum şi 1.800 comprimate de Diazepam, Lorazepam, Bromazepam, Rivotril, medicamente ce reprezintă droguri de risc, notează Agerpres.

Stenogramă din referatul procurorilor consultat de G4Media.ro:

COLABORATOR: Buongiorno!

COSTI: Salut!

(…)

COSTI: Sunt pentru data trecută?

COLABORATOR: Iți dau, fac un calcul, dar în principiu e pentru data trecută, pentru când ne-am văzut…săptamâna trecută, nici nu mai ştiu. Voiam să discut cu tine, am niște cereri pentru tine că cică sunt nişte concerte weekendul viitor, da, weekendul viitor sunt 2 sau 3 concerte aici în București, festivaluri.

COSTI: Viitor înseamnă ăsta cu ‘’neinteligibil’’?

COLABORATOR: 8,9, ( n. este vorba de 8, 9 septembrie) sunt 2 sau 3 aici şi unul prin Prahova.

COSTI: Păi şi ce trebuie să pregătim?

COLABORATOR: Îmi trebuie neapărat fentanyl de 100, oxy….

COSTI: Oxy, ce mi-ai zis tu…

COLABORATOR: Da, de la urgență mi-a spus…

COSTI: Dar acum, la următoarea tură o să fie ceva de 40, pentru că din ăla am strâns mai mult în perioada în care ai lipsit tu, gândindu-mă la abonament, dar ajung la stoc zero şi trebuie să mă apuc să le strâng pe alea din țară pe care le mai am păstrate undeva, dau drumul la asta? 0 Ca….

COLABORATOR: Da!

COSTI: Eu așteptam să văd cum merg lucrurile pentru că….

COLABORATOR: Știi ce nu merge sub nicio formă? Fiolele de morfină.

COSTI: Nici nu am mai insistat cu ele.

COLABORATOR: În schimb, în acele cutii ce mi le-ai dat în decembrie, cică erau şi 2-3 cutii de plasturi, fentanyl.

COSTI: Păi cum mi-ai zis acuma, ăștia de 100…

COLABORATOR: Stai puțin, de asta mi-a cerut, e prima data cand îmi cere, eu așa le dădeam pe aici pe colo câte 1-2 .

COSTI: La asta la Lunaldin, gândește-te că mi-ai cerut de 200 şi de 400, este şi de 300 şi de 600. ( n. este vorba de concentrație)

COLABORATOR: Ăla de 600 este lux.

COSTI: Am puține dar să îmi zici ce să pregătesc.

COLABORATOR: Deci absolut, sunt foarte bune, cu cât e concentrația mai mare cu atât mai bun, dar poate să mai fie… Sfatul meu, părerea mea, cum aș juca-o eu pe asta… Să îmi aduci ce ai şi cât poti, intelegi?…Şi eu atunci mă duc şi îti ‘’neinteligibil’’ ce vrei…Stai o secundă, nu mi-a zis concentrații, mi-a zis doar fentanyl pastile şi oxicodonă pastile, aici la concentraţii, acum am putut de 20, am putut doar o cutie.

COSTI: Eu am şi de 20, aia de care tu spuneai că nu e ok, dar de bine de rău, este!

COLABORATOR: O dau şi pe aia, i-o dau! Băi am de 20 am de 40, jonglezi, te joci, ți-o dau pe asta de 40 dar ia-o şi pe asta 20 , că 20 nu-i mult.

COSTI: Tu vezi cum merg astea, şi îmi dai un feedback.

COLABORATOR: Deci eu ce ți-am trimis, ți-am trimis pe cerere clară…

COSTI: Şi mai creşte evaluarea?

COLABORATOR: Cred că va creşte acum la asta la….pentru că eu am aflat niște prețuri, că eu când mă întalnesc cu el că acum mă întâlnesc ”face to face” şi avem şi noi timp să stăm, am vorbit eu cu .( aspecte ce pot deconspira identitatea colaboratorului cu identitate protejată).., mă duce el să ne vedem undeva şi mă lasă acolo.

COSTI: Când vrei să ne mai vedem? Săptămâna asta sau cea în care încep concertele?

COLABORATOR: Când consideri că ai putea tu să îmi aduci ca să îi pun la dispoziție pentru că eu am nevoie….

COSTI: Tot pe ….

COLABORATOR: Fentanyl.

COSTI: Duminica asta?

COLABORATOR: Da…Îți spun care-i faza….Eu am ramas fără bani.

COSTI: Da, dar la Lunaldin îți trimit eu mesaj cu ce variante mai sunt, de 200 de 400, de 600 , şi câte ar fi, şi ăla de 300 câte ar fi.

COLABORATOR: Indiferent câte ar fi, cu cât e mai mare cu atât e mai bun

