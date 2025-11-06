



Sinodul Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice, reunit în sesiune extraordinară la Roma în perioada 2-6 noiembrie 2025, l-a ales pe Preasfinţia Sa Claudiu-Lucian Pop, în prezent Episcop Eparhial de Cluj-Gherla, ca Arhiepiscop și Mitropolit de Alba Iulia și Făgăraș și Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice.

„Această zi reprezintă un moment istoric pentru Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, prin alegerea noului Arhiepiscop Major.



Clerul, persoanele consacrate și toți credincioșii îi adresează noului Arhiepiscop Major al Bisericii cele mai alese gânduri de rugăciune și de prețuire, dorindu-i mulți și binecuvântați ani în slujirea lui Cristos și a poporului lui Dumnezeu.



Ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să-l ocrotească, să-l lumineze și să-l înțelepțească în împlinirea voinței Sale, spre binele, unitatea și înflorirea Bisericii noastre”, transmite Episcopia Greco-Catolică de Cluj-Gherla, prin Biroul de Comunicații sociale.

• Scurtă biografie: Preafericirea Sa Claudiu Lucian Pop, noul Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică

Preasfinția Sa Claudiu Lucian Pop s-a născut în data de 22 iulie 1972 în localitatea Pișcolt din județul Satu-Mare, părinții săi fiind profesori. A urmat Școala Generală și apoi Liceul în oraşul Jibou. În 1990 a început Facultatea de Chimie la Bucureşti. A cunoscut Biserica din catacombe la vârstă fragedă și în mod tainic, prin bunicul său matern, pr. Victor Vâncu, preot din generația mărturisitorilor. Sfintele Liturghii pe care acesta le celebra acasă, pe ascuns, faptul că însoțea spiritual credincioși înfruntând inerentele riscuri, i-au produs o impresie puternică. Exemplul de credință al bunicului, și, – a relatat mai târziu -, o lectură a vieții Sfintei Tereza de Lisieux care i-a relevat bucuria vieții spirituale, i-au reorientat pașii, așa încât s-a îndreptat spre studiul „chimiei sufletelor”. După primul an de studenție la București a renunțat la chimie și a început o pregătire teologică. În definirea deplină a propriei vocații – a mai mărturisit -, „un factor decisiv a fost prezența martirilor în Biserica noastră”, felul în care aceștia au trăit prezența lui Cristos, o prezență care le-a conferit fericire mai presus de suferințele la care au fost supuși în închisoare.

Ca student teolog, în 1991 a fost trimis cu o bursă la Roma, unde s-a alăturat studenților seminariști români, locuind și studiind în spațiul de formare spirituală, umană, pastorală al Colegiului Pontifical Pio Romeno. A fost student al Universității Pontificale Urbaniana – unde a studiat filozofia -, iar apoi, student al Universității Pontificale Gregoriana – unde a pătruns tainele teologiei.

În anul 1998 a susținut licența în teologie spirituală, și, mai târziu, în anul 2006, a obținut titlul de doctor în teologie. În perioada petrecută la Roma, între 1997 și 1999 a fost responsabil al bisericii greco-catolice române Santissimo Salvatore alle Coppelle. Din 1999 și până în 2001 i-a fost încredințată funcțiunea de vicerector la Misiunea Greco-Catolică din Paris, apoi pe aceea de rector al aceleiași instituții. Din decembrie 2007 s-a întors la Roma, ca rector al Colegiului Pontifical Pio Romeno.

În anul 2011, Domnul l-a chemat și l-a învrednicit la o misiune mai înaltă, aceea a episcopatului. A fost ales, la 10 iunie 2011, de către Sinodul Episcopilor Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, iar în 21 noiembrie 2011 a primit confirmarea Sf. Părinte Papa Benedict al XVI-lea, ca Episcop al Curiei Arhiepiscopiei Majore, titular de Mariamme.

A fost consacrat Episcop în 8 decembrie 2011, în biserica „Santi Biagio e Carlo ai Catinari” din Roma, de către Eminenta Sa Cardinalul Leonardo Sandri, prefectul Congregatiei pentru Bisericile Orientale.

Din iunie 2016 este membru al Sinodului Permanent, fiindu-i încredințată funcția de secretar al Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică.

Cu binecuvântarea Preafericirii Sale Lucian Cardinal Mureșan de pie memorie, atunci Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, a coordonat organizarea celei de-a doua vizite a unui Suveran Pontif în România: vizita istorică a Sfântului Părinte Papa Francisc la Blaj din 2 iunie 2019, ocazie cu care, la Sfânta Liturghie de pe Câmpia Libertății, a avut loc beatificarea celor șapte Episcopi greco-catolici martiri. Tot atunci a avut bucuria de a-l primi la sediul Curiei Arhiepiscopiei Majore pe Suveranul Pontif, iar apoi de a-l însoți la biserica comunității de etnie romă din cartierul „Barbu Lăutaru” din Blaj.

Prin hotărârea Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, reunit la Blaj pe data de 12 aprilie 2021, și după ce a fost informat Sfântul Scaun Apostolic al Romei, Preasfinţia Sa Claudiu Lucian Pop a fost numit Episcop Eparhial al Eparhiei de Cluj-Gherla. Înscăunarea ca Episcop Eparhial de Cluj-Gherla a avut loc sâmbătă, 24 aprilie 2021.

În cadrul Conferinței Episcopale Române, Preasfinția Sa Claudiu-Lucian Pop îndeplinește funcțiile de președinte al Comisiei pentru Ecologie și al Comisiei pentru Comunicații Sociale.

La Sesiunea extraordinară a Sinodului Episcopilor, care – cu acordul Eminenței Sale Cardinal Claudio Gugerotti, Prefectul Dicasterului pentru Bisericile Orientale, și având consimțământul Sinodului Permanent – , s-a desfășurat, în perioada 2-6 noiembrie 2025, la Roma, la Colegiul Pontifical Pio Romeno, a fost ales Preafericirea Sa Claudiu Lucian Pop, noul Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catolice din România.

Noul Arhiepiscop Major a obținut confirmarea alegerii din partea Sfântului Părinte Leon al XIV-lea, în conformitate cu prevederile canonice.

Înscăunarea Preafericirii Sale va avea loc în data de 15 noiembrie 2025 la ora 11.00 în Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Sfânta Treime” din Blaj. Ulterioare detalii legate de acest eveniment vor fi anunțate în zilele următoare.

