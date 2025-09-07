Oficialii portughezi au publicat un raport preliminar privind accidentul de miercuri seara de la funicularul Gloria din Lisabona, în urma căruia și-au pierdut viața 16 oameni și alți aproximativ 20 au fost răniți.

Documentul, citat de BBC, arată că un cablu de legătură dintre cele două vagoane era rupt, însă restul mecanismului funcționa.

„După examinarea resturilor de la locul accidentului, s-a stabilit imediat că acel cablu care lega cele două vagoane cedase”, precizează Oficiul Naţional pentru Siguranţa Transporturilor.

Mecanicul a încercat să activeze frânele de urgență, dar acestea nu au reușit să oprească trenul. Impactul a avut loc la o viteză de aproximativ 60 km/h, iar „toate aceste evenimente s-au desfăşurat în mai puţin de 50 de secunde”, se menționează în raport.

Cum s-a produs accidentul

Funicularul Gloria, format din două vagoane galbene conectate printr-un cablu, urcă și coboară pe o distanță de 276 de metri, cu o diferență de nivel de 45 de metri și o înclinație medie de 18%.

Pe 3 septembrie, la ora locală 18:00, cele două vagoane erau staționate în capetele liniei. Câteva minute mai târziu, după ce au parcurs doar șase metri, acestea au pierdut brusc forța de echilibru asigurată de cablu.

Vagonul aflat în partea de jos a traseului s-a retras brusc, în timp ce vagonul de sus a început să coboare accelerat.

„La aproximativ 170 de metri după începutul traseului (…), vehiculul, din cauza vitezei sale, a deraiat şi a început să se răstoarne”, au transmis anchetatorii.

Impactul a fost devastator: vagonul a lovit un perete al unei clădiri, un stâlp de iluminat și un suport al rețelei electrice, înainte să se oprească într-un colț de clădire.

Bilanțul victimelor

Poliția a confirmat moartea a 16 persoane: cinci portughezi, trei britanici, doi sud-coreeni, doi canadieni, un american, un ucrainean, un elvețian și un francez. Alte 20 de persoane au fost rănite.

Funicularul, vechi de 140 de ani, este un mijloc de transport esențial pentru localnici și o atracție turistică de renume. Raportul preliminar are șapte pagini și subliniază că nu oferă „concluzii solide” privind cauza exactă a accidentului.

Prim-ministrul Portugaliei, Luis Montenegro, a numit incidentul „una dintre cele mai mari tragedii din trecutul nostru recent”.

