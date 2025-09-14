7 goluri în Juventus – Inter! Thriller total la Torino, echipa lui Cristi Chivu a pierdut pe final după ce a condus cu 3-2

Derby d’Italia a oferit spectacol total: Juventus a învins cu 4-3 și rămâne lider în Serie A.

Primul episod al sezonului din Derby d’Italia a fost o adevărată nebunie. Juventus și Inter au oferit un meci de poveste la Torino, cu nu mai puțin de șapte goluri, răsturnări de situație și o victorie obținută dramatic de gazde, scor 4-3.

Partida a început în forță, iar Kelly a deschis scorul pentru Juventus în minutul 14. Inter a egalat după o jumătate de oră, prin Calhanoglu, dar Yildiz a readus-o pe „Bătrâna Doamnă” în avantaj înainte de pauză.

Cristi Chivu, aproape de o victorie istorică

În repriza secundă, Inter a revenit spectaculos. Calhanoglu a reușit „dubla” în minutul 65, iar Marcus Thuram a punctat pentru 3-2 în minutul 75, stârnind bucuria lui Cristi Chivu la debutul său pe banca milanezilor în Derby d’Italia.

Totuși, avantajul nerazzurrilor a durat doar opt minute. Khephren Thuram, fratele lui Marcus, a egalat cu o lovitură de cap în minutul 83.

Pe final, Juventus a forțat victoria și a reușit să dea lovitura în primul minut suplimentar. Adzic, intrat pe teren în minutul 73, a marcat spectaculos de la 25 de metri, profitând de ezitarea portarului Sommer.

În ciuda încercărilor disperate ale Interului de a mai schimba tabela, scorul a rămas 4-3 pentru Juventus. Echipa lui Igor Tudor rămâne lider în Serie A cu 9 puncte din 9 posibile, în timp ce Inter, cu două înfrângeri consecutive (după 1-2 cu Udinese etapa trecută), se află pe locul 11, cu 3 puncte.

Juventus – Inter 4-3

Au marcat: Kelly (‘14), Yildiz (‘38), K. Thuram (‘83), Adzic (‘90+2) / Calhanoglu (‘30, ‘65), M. Thuram (‘75)

