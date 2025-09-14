7 goluri în Juventus – Inter! Thriller total la Torino, echipa lui Cristi Chivu a pierdut pe final după ce a condus cu 3-2

De către
Dragos Soneriu
-
0
12
fc internazionale milano training session and press conference fifa club world cup 2025
CHARLOTTE, NORTH CAROLINA - JUNE 29: Head Coach Cristian Chivu of FC Internazionale speaks with the media during the press conference to present ahead of their FIFA Club World Cup 2025 round of 16 match against Fluminense FC at Bank of America Stadium on June 29, 2025 in Charlotte, North Carolina. (Photo by Mattia Ozbot - Inter/Inter via Getty Images)

Derby d’Italia a oferit spectacol total: Juventus a învins cu 4-3 și rămâne lider în Serie A.

Primul episod al sezonului din Derby d’Italia a fost o adevărată nebunie. Juventus și Inter au oferit un meci de poveste la Torino, cu nu mai puțin de șapte goluri, răsturnări de situație și o victorie obținută dramatic de gazde, scor 4-3.

Partida a început în forță, iar Kelly a deschis scorul pentru Juventus în minutul 14. Inter a egalat după o jumătate de oră, prin Calhanoglu, dar Yildiz a readus-o pe „Bătrâna Doamnă” în avantaj înainte de pauză.

Cristi Chivu, aproape de o victorie istorică

În repriza secundă, Inter a revenit spectaculos. Calhanoglu a reușit „dubla” în minutul 65, iar Marcus Thuram a punctat pentru 3-2 în minutul 75, stârnind bucuria lui Cristi Chivu la debutul său pe banca milanezilor în Derby d’Italia.

Totuși, avantajul nerazzurrilor a durat doar opt minute. Khephren Thuram, fratele lui Marcus, a egalat cu o lovitură de cap în minutul 83.

Pe final, Juventus a forțat victoria și a reușit să dea lovitura în primul minut suplimentar. Adzic, intrat pe teren în minutul 73, a marcat spectaculos de la 25 de metri, profitând de ezitarea portarului Sommer.

În ciuda încercărilor disperate ale Interului de a mai schimba tabela, scorul a rămas 4-3 pentru Juventus. Echipa lui Igor Tudor rămâne lider în Serie A cu 9 puncte din 9 posibile, în timp ce Inter, cu două înfrângeri consecutive (după 1-2 cu Udinese etapa trecută), se află pe locul 11, cu 3 puncte.

Juventus – Inter 4-3
Au marcat: Kelly (‘14), Yildiz (‘38), K. Thuram (‘83), Adzic (‘90+2) / Calhanoglu (‘30, ‘65), M. Thuram (‘75)

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!