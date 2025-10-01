40 de ani de conștientizare a cancerului de sân: peste jumătate de milion de vieți salvate

Campaniile de conștientizare a cancerului de sân au marcat, în 2025, 40 de ani de progres remarcabil în lupta împotriva bolii, salvând până în prezent peste 517.000 de vieți, potrivit American Cancer Society. Rata de supraviețuire la cinci ani pentru femeile diagnosticate cu cancer de sân a crescut de la aproximativ 75% în anii ’80 la peste 90% astăzi.

40 de ani de conștientizare a cancerului de sân

Astăzi sărbătorim patru decenii de progres incredibil în combaterea cancerului, pentru toată lumea, a declarat Dr. Shanti Sivendran, vicepreședinte senior pentru suport în îngrijirea cancerului la American Cancer Society și oncolog la Penn Medicine.

În anii ’80, doar una din patru femei din SUA beneficia de screening pentru cancerul de sân, iar accesul la tehnologie era limitat. Totul s-a schimbat în octombrie 1985, când American Cancer Society a lansat prima săptămână dedicată conștientizării cancerului de sân. Campania a luat rapid amploare, iar în 1990 președintele George H. W. Bush a desemnat oficial octombrie ca Luna de Conștientizare a Cancerului de Sân.

Astăzi, mișcarea globală este marcată anual prin panglici roz, marșuri și campanii pentru cercetare și depistare precoce. Datorită acestor eforturi, două din trei femei beneficiază acum de mamografii salvatoare de vieți, acoperite de asigurări, iar mortalitatea prin cancer de sân a scăzut cu 40%.

CITEȘTE ȘI – Șapte focare de hepatită A confirmate în mai multe localități. Peste 150 de cazuri și 300 de contacți, sub monitorizare

Progresele medicale au fost la fel de impresionante. În perioada 2000-2023, FDA a aprobat peste douăzeci de medicamente noi pentru tratamentul cancerului de sân, multe vizând biomarkeri specifici ai tumorilor, ceea ce permite tratamente personalizate și mai precise.

Totuși, nu toate grupurile au beneficiat în mod egal. Femeile afro-americane au o rată de supraviețuire la cinci ani de 84%, comparativ cu 93% pentru femeile albe. În anumite forme de cancer de sân, riscul de deces pentru femeile afro-americane poate fi chiar cu 50% mai mare decât pentru cele albe, evidențiind disparități persistente în îngrijirea oncologică.

Dr. Sivendran subliniază că cele 40 de ani de conștientizare demonstrează puterea unei mișcări sociale de a salva vieți, dar avertizează că munca nu s-a încheiat. „Mergeți la screening, înțelegeți-vă riscul și investiți în cercetarea cancerului. Împreună, vom continua să facem progrese în următorii 40 de ani”, a transmis ea.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.