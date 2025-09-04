România va primi 300 de refugiați din Africa în baza Planului de relocare și de admisie umanitară al Uniunii Europene. Decizia a fost adoptată joi, prin hotărâre de guvern, relocarea refugiaților urmând să aibă loc în perioada 2026-2027.

Guvernul a aprobat în ședința de joi, o completare a din Hotărârii Guvernului nr. 1596/2008 privind relocarea refugiaților în România

Actul normativ prevede stabilirea unei cote de 300 de refugiați care vor fi relocați în România în perioada 2026-2027.

„Astfel, țara noastră va primi un număr de 300 de refugiați sudanezi, eritreeni și/sau sud-sudanezi din Egipt și/sau Kenya, conform deciziei Comitetului pentru relocarea refugiaților în România”, se arată în hotărârea de guvern.

Conform hotărârii, necesarul logistic pentru misiunile de selecție, transferul și asistența în România a celor 300 de persoane va fi asigurat prin programele naționale, conform Regulamentului (UE) nr. 1147/2021 de instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare.

Guvernul României transmite că prin această măsură, țara noastră confirmă angajamentul de a contribui, în mod benevol, la Planul de relocare și de admisie umanitară al Uniunii Europene, în acord cu dispozițiile Pactului European privind Migrația și Azilul.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!