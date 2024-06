Sibiu, 7 iunie 2024 – Peste numai două săptămâni dăm startul celei de-a 31-a ediţii a Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu. La fel ca în fiecare an, FITS pregătește şi o bogată selecţie de spectacole outdoor, pe lângă spectacolele indoor care îi vor aduce la Sibiu pe John Malkovich, Tim Robbins, Mikhail Baryshnikov, Isabelle Adjani sau Neil LaBute.

Selectate în urma unui proces desfăşurat pe tot parcursul anului, spectacolele outdoor impresionează la fiecare ediţie prin culoare, explozia de energie a artiştilor, creativitatea costumelor sau impresionantele numere de acrobaţie la înălțime.



De la ediţia din acest an nu vor lipsi numerele de circ contemporan, muzică, dans, spectacolele stradale de teatru sau instalaţiile.



Piaţa Mare, Piaţa Habermann şi Pietonala Bălcescu vor găzdui cele mai multe evenimente, urmate de Piaţa Huet, Parcul Tineretului şi Parcul Astra. În Piaţa Mică, prietenii FITS de toate vârstele se vor putea bucura de instalaţia LUMINIMAX Luminarium, creată de Alan Parkinson și prezentată de compania Architects of Air din Marea Britanie. Labirintul plin de culoare va putea fi vizitat în fiecare dintre cele 10 zile de festival în intervalul orar 14:30 – 20:30, intrarea fiind liberă.



Pe lângă spaţiile obişnuite de joc, FITS va porni şi spre cartierele din oraș, dar și, ca de obicei, către localitățile din jurul Sibiului, acolo unde vor fi programate o serie de evenimente pentru comunităţile din Gura Râului, Richiş, Sălişte și Biertan.





În fiecare an încercăm să aducem la Sibiu unele dintre cele mai interesante spectacole de stradă, precum şi instalaţii sau concerte care să aducă bucurie pe străzile oraşului. Una dintre cele mai mari provocări o reprezintă programarea unui mix de artişti pentru toate vârstele și toate gusturile, dar aici depindem şi de modul în care îşi organizează fiecare trupă turneele în Europa. Tocmai de aceea încercăm să avem o viziune și o strategie de comunicare cu companiile care se întinde pe mai multe ediţii, astfel încât să putem oferi publicului sibian, an de an, producţii impresionante, declară Dan Bartha-Lazăr, selecţioner şi coordonator FITS Outdoor.



Nu vor lipsi nici concertele din Piaţa Mare, care vor prilejui întâlnirea cu Holograf, Connect-R & Orchestra Big Band Radio România dirijată de Simona Strungaru, Bella Ciao, Lithos Band, Paul Ciuci alături de Compact, Viorica şi Ioniţă de la Clejani & Taraful Clejanilor şi Kočani Orkestar.

Este o prezenţă fără precedent din partea artiştilor care vor susţine spectacole outdoor. Avem programate 7 concerte în loc de 6, aşa cum erau în anii precedenţi. Piaţa Mare va găzdui în fiecare zi câte un mare spectacol, ceea ce este o premieră. Am făcut un efort suplimentar astfel încât zilele de montare pentru spectacolele invitate să includă și câte un mare spectacol prin care ne dorim să aducem cât mai mult public aproape de Festival. În plus, faptul că Architects of Air vor rămâne în Piaţa Mică pe tot parcursul festivalului va fi o mare bucurie pentru toţi copiii din Sibiu, din regiune şi din întreaga Românie. Vă aşteptăm la Sibiu să admirați alături de noi această instalaţie de excepţie, a declarat Constantin Chiriac, preşedintele FITS.

Printre highlighturile outdoor din acest an se numără “Dansul Măştilor” de la compania spaniolă Masters Ballet (21 şi 22 iunie), impresionantele maşinării din spectacolul “Pe urmele lui Moby Dick”, al francezilor de la Compagnie de Productions Polymorphes & Populaires (22 iunie), “Invitaţia la bal” a trupei Remue Ménage (23 iunie), “Miracolul apei” de la Viorica Fontane Danzanti (29 iunie) sau show-urile de acrobaţie aeriană “O călătorie în Multivers” al companiei Voala și ”Euforia, The Origin” al companiei Sacude, ambele din Spania.

Ediţia din acest an aduce, în premieră, şi un spectacol realizat împreună cu compania de teatru Pan.Optikum din Germania și cu parteneri din alte 13 țări europene. “People Power Partnership” (PPP) este un proiect de teatru-dans participativ creat pentru spațiul public, care facilitează întâlniri reale și durabile, într-un context artistic. Tineri artiști din 13 oraşe partenere sunt implicate în acest proiect, care se desfăşoară la Sibiu, în săptămâna premergătoare FITS, şi care va avea punctul culminant chiar pe 21 iunie, în prima zi de Festival, de la ora 21:30, pe scena din Piaţa Mare.

Ediția din acest an a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu – cu tema PRIETENIE – se desfășoară între 21 și 30 iunie și programează peste 830 de evenimente indoor, outdoor și online.

Mai multe detalii privind spectacolele indoor, outdoor şi online din cadrul FITS 2024 sunt disponibile pe site-ul sibfest.ro şi prin intermediul aplicaţiei FITS.