O navă care transporta peste 100 de turiști străini s-a defectat pe Dunăre. Vizitatorii au fost forțați să oprească în portul Orșova și să aștepte câteva ore repararea elicei. În timpul petrecut în județul Mehedinți, turiștii au vizitat Cazanele Dunării, orașul Drobeta Turnu Severin și mănăstirea Vodița, transmite Realitatea Plus.

Localnicii i-au întâmpinat pe turiști în mod tradițional, cu pâine și sare și le-au organizat o excursie cu bărci de mare viteză în Clisura Dunării.

„Am avut onoarea sa plimbam oaspeti din America cu paine cu sare am fost prezenti aici la poarta noastra, i-am dus in croaziera in cazanele Dunarii unde au avut posibilitatea sa vada obiectivele din zona noastra, inclusiv cel mai special, chipul lui Decebal”, a spus Nicu Telteu, organizator de evenimente.

Turiștii știau puține lucruri despre România, chiar negative despre țara noastră

Vizitatorii știau foarte puține detalii despre România, iar multe din ele, au spus chiar ei, erau lucruri negative. Veniți aici din Statele Unite, Australia, Marea Britanie, Noua Zeelandă și Africa de Sud, oamenii au avut ocazia să-și schimbe părerea și să povestească și prietenilor de peste ocean despre frumusețile țării.

„Portul municipiului Orșova beneficiază de toată infrastructura posibilă pentru a putea acosta tot felul de nave, indiferent de capacitatea lor și lungimea lor”, a spus Darius Loga, Director terminal de pasageri Orșova.

În cazul unor recenzii favorabile, județul Mehedinți ar putea intra în circuitul turiștilor străini care ajung la noi.

Prima întâlnire dintre Iohannis și Maia Sandu. România oferă Moldovei vaccin dar Rusia îi oferă gaze

Prima vizită a unui șef de stat străin la noul președinte al Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost cea a președintelui României, Klaus Iohannis. Acesta a fost primit cu pâine și sare, iar Maia Sandu i-a oferit în dar o monedă specială, emisă de Banca Națională a Moldovei, care omagiază sacrificiul medicilor din România și din Republica Moldova în campania împotriva pandemiei.

Declarațiile publice făcute ieri de cei doi șefi de stat nu au avut elemente surprinzătoare, dar semnificația acestei întâlniri este ușor de înțeles. Republica Moldova este dependentă economic de Rusia, dar este tot mai interesată să intre în Uniunea Europeană, unde ar fi sprijinită de România. În plan militar, Republica Moldova este doar stat partener, nu membru al NATO, și nici nu poate cere statutul de membru, întrucât, prin Constituție, este țară neutră. Dar Constituția Republicii Moldova, teoretic, se poate modifica. Despre subiectul cel mai sensibil, acela al unei eventuale reunificări, niciunul dintre cei doi șefi de stat nu a vorbit public.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!