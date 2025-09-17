Roberta Metsola marchează 1300 de zile de la începutul războiului și anunță deschiderea unei reprezentanțe a legislativului european.



Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, se află miercuri la Kiev, pentru a transmite sprijinul ferm și constant al Europei pentru Ucraina, a anunțat instituția într-un comunicat.

„Înapoi la Kiev. 1300 de zile de la începerea agresiunii, sunt în Ucraina cu un mesaj puternic de sprijin al Parlamentului European. Aşa cum v-am susţinut în prima zi, vom rămâne alături de voi”, a scris Metsola pe platforma X.

Întâlniri la nivel înalt cu liderii ucraineni

Pe parcursul vizitei, Metsola are programate discuții cu președintele Volodimir Zelenski, premierul Iulia Sviridenko, președintele Radei Supreme, Ruslan Stefanciuk, dar și cu alți oficiali de la Kiev.

Potrivit Parlamentului European, Metsola va sublinia angajamentul pentru o pace permanentă și justă, menținerea sancțiunilor coordonate împotriva Rusiei, consolidarea cooperării parlamentare și necesitatea accelerării procesului de aderare al Ucrainei la UE.

Mesaj direct către legislativul ucrainean

Șefa Parlamentului European urmează să se adreseze parlamentarilor de la Kiev și să anunțe oficial deschiderea reprezentanței permanente a Parlamentului European la Kiev, găzduită împreună cu Delegația UE.

