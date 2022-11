R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGOVIŞTE

Bd.Unirii, nr.28, judeţul Dâmboviţa

Tel : 0245/615298 ; Fax : 0245/616909

Compartimentul Executări Penale

Dosar nr. 2370/315/2022

Data: 07.11.2022

În continuarea corespondenţei privind publicarea în extras a sentinţei penale nr. 210/02.06.2022 privind pe inculpatul IOAN DRAGOŞ AURELIAN (zis „Turcu) vă comunicăm extrasul ce se solicită a fi publicat în vederea estimării costurilor şi eventual comunicării unei facturi proforme (pe numele IOAN DRAGOŞ AURELIAN CNP 1810520152541RGEOIJ) pentru efectuarea plăţii de către persoana condamnată:

Prin sentinţa penală nr. 210/02.06.2022 a Judecătoriei Târgovişte s-a dispus, ca pedeapsă complementară, publicarea în extras a sentinţei de condamnare privind pe inculpatul Ioan Dragoş Aurelian, zis „Turcu” trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de ameninţare prevăzută de art. 206 cod penal, extrasul având următorul conţinut:

„În drept, fapta inculpatului Ioan Dragoş Aurelian, zis „Turcu”, care, în data de 31.07.2021, în jurul orei 04:00, cu ocazia efectuării unei transmisii live, pe reţeaua de socializare Facebook, folosind contul cu numele de utilizator „Dragos Turku Dragos”, în timp ce expunea ostentantiv un pistol, muniţia aferentă şi o grenadă, având aparenţa unor arme şi muniţii letale, a proferat ameninţări cu acte de violenţă și cu suprimarea vieţii (folosind expresia „te mierlesc!”) la adresa persoanei vătămate A.C.A., comisar şef de poliţie, având funcţia de şef al Inspectoratului de Poliție Județean Dâmboviţa, în contextul în care organele de poliţie din cadrul Poliţiei Municipiului Târgovişte au întocmit un dosar penal, în care inculpatul Ioan Dragoş Aurelian a fost cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive, prevăzută de art. 336 alin. (2) C.p., întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de amenințare, prevăzută de art. 206 alin. (1) C.p., cu aplicarea art. 41 alin. (1) C.p., cu referire la art. 43 alin. (5) C.p. (…)

Aplicând criteriile generale de individualizare a pedepsei, prevăzute de art. 74 alin. (1) C. pen., instanţa are în vedere inexistenţa vreunei cauze care să atenueze răspunderea penală a inculpatului ori a vreunui motiv care să justifice acţiunile inculpatului, care, cu ocazia efectuării transmisiei live pe reţeaua de socializare Facebook, a expus ostentantiv un pistol, muniţia aferentă şi o grenadă, dând dovadă de un total dispreţ față de valorile sociale ocrotite de normele penale şi, luând în derâdere organele de poliţie de intervenţie specială – care, se presupune, au cea mai bună pregătire pentru intervenţiile în forţă şi combaterea infracţiunilor cu violenţă (trupele speciale cunoscute sub denumirea de „mascaţi”) -, a proferat ameninţări cu moartea la adresa acestora şi chiar la adresa şefului poliţiei judeţului Dâmboviţa – funcţie ce reprezintă autoritatea cea mai mare la nivelului judeţului pe linia combaterii infracţionalităţii.

Atitudinea de dispreţ a inculpatului faţă de ordinea publică, lege şi valorile sociale protejate de norma de incriminare a infracțiunii judecate relevă pericolul social concret crescut al faptei ce formează obiectul judecății.

În ceea ce priveşte modalitatea de săvârşire a faptei, instanţa constată că postarea inculpatului a fost preluată în presă, fiind de notorietate difuzarea/preluarea transcrierii videoclipului la nivel naţional și local, prin mijloace de comunicare în masă – scrise și audiovizuale -, chiar la ore de maximă audienţă, o simplă căutare în mediul on-line (cu titlu de exemplu, pe site-urile Antena 3, Pro TV, Kanal D, realitatea.ro, adevărul.ro, gândul.ro, libertatea.ro, newsweek.ro etc.) generând multiple rezultate care relevă impactul deosebit asupra opiniei publice şi interesul acesteia pentru fapta săvârşită de către inculpat. Un astfel de ecou al faptei judecate, care a avut ca efect afectarea imaginii poliţiei şi diminuarea autorităţii acesteia, creând indignare în rândul opiniei publice şi fiind de natură a slăbi încrederea cetăţenilor în capacitatea organelor de poliţie de a lupta împotriva infracţionalităţii, reclamă aplicarea unei pedepse a cărei natură și cuantum să inhibe adoptarea unor astfel de comportamente reprobabile.

Cu privire la motivul şi scopul comiterii faptei, instanţa reţine că aceasta a fost săvârşită de către inculpat în scop de intimidare a organelor de poliţie, care îl cercetau cu privire la săvârşirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive, prevăzută de art. 336 alin. (2) C.p., motivarea inculpatului fiind aceea că acceptă să execute o eventuală pedeapsă cu închisoarea, dar pentru fapte pe care acesta le consideră grave, de pildă, omorul, iar nu pentru o faptă precum cea de conducere a unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive, pentru care inculpatul, diminuând sfidător gravitatea acesteia, apreciază că nu este normală atragerea răspunderii penale, deși legea prevede pentru sancționarea infracțiunii prevăzute de art. 336 alin. (2) C.p. pedeapsa închisorii de la 1 la 5 ani. (…)

Pentru motivele mai sus arătate, în baza art. 206 alin. (1) C.p., cu aplicarea art. 396 alin. (10) C.p.p. și art. 41 alin. (1) C.p. şi art. 43 alin. (5) C.p., instanța îl va condamna pe inculpatul Ioan Dragoş Aurelian, zis „Turcu”, la pedeapsa maximă prevăzută de lege, respectiv la pedeapsa de 1 (un) an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de ameninţare, comisă la data de 31.07.2021, asupra persoanei vătămate A.C.A. – şeful Inspectoratului de Poliţie Județean Dâmboviţa. (…)

Înfăptuirea justiţiei reprezintă un serviciu public, iar mediatizarea intensă a faptei judecate reclamă aducerea la cunoştinţa publică a modalităţii de soluţionare a cauzei, pentru ca membrii comunităţii, incluzând și persoana vătămată, să aibă reprezentarea corectă şi completă a modului în care sunt trase la răspundere persoanele care săvârşesc infracţiuni.”

JUDECĂTOR

COMPARTIMENT EXECUTĂRI PENALE,

GREFIER DELEGAT