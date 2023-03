Decizie șocantă a Curții de Apel. Un om de afaceri este ținut în arest pentru fapte prescrise, cu pedeapsa deja executată

Doi judecători de la Curtea de Apel București îl mențin în arest pe omul de afaceri Alexander Adamescu, deși Tribunalul Municipiului București (TMB) a decis că faptele invocate de Curtea de Apel sunt deja prescrise, dezvăluie un articol al publicației Lumea Justiției.

Curtea de Apel are acest punct de vedere „deși pedeapsa a fost de mult executată și deși faptele sunt de mult prescrise”.

„Culmea, desi Tribunalul Bucuresti a retinut fara echivoc ca in cazul lui Alexander Adamescu, raportat la Deciziile CCR nr. 297/2018 si 358/2022, dar si la Decizia ICCJ 67/2022, faptele sunt prescrise, iar o prelungire a masurii arestului preventiv ar fi abuziva, incalcandu-se drepturile fundamentale, Curtea de Apel Bucuresti continua sa tina isonul DNA, care insista sa il aduca in tara pe Alexander Adamescu pentru a-l pune sa execute o pedeapsa pentru infractiuni prescrise pe care oricum a executat-o in lipsa chiar a unei hotarari judecatoresti definitive”, precizează Lumea Justiției.

Instanțele, altele decat CAB, „rețin ca nu se poate mentine o solutie privativa de libertate fara a se efectua in prealabil o analiza ampla asupra spetei, pentru a se evita riscul unei privari nelegale de libertate”. Dar în ultimii 11 ani, DNA a insistat să încerce să-l trimită în închisoare pe Alexander Adamescu.

Cea mai recenta solutie de acest fel a fost pronuntata de judecatorii Adrian Pacururaru si Mircea Catalin Pavel de la Curtea de Apel Bucuresti in dosarul nr. 17560/3/2021/a1.2. În acest dosar s-a judecat contestatia formulata de DNA fata de solutia pronuntata de Tribunalul Bucuresti de revocare a masurii arestarii preventive fata de Alexander Adamescu. Instanta de apel a decis admiterea contestatiei DNA si desfiintarea incheierii Tribunalului Bucuresti prin care a fost revocata masura arestarii preventive a lui Alexander Adamescu.

„INCH. 89/CO-CP/ In baza art. 4251 alin. 7 pct. 2 lit. a C.p.p. rap. la art. 205 C.p.p. admite contestatia declarata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – DNA – Structura Centrala impotriva incheierii din data de 13.12.2022 pronuntate de judecatorul de camera preliminara din cadrul Tribunalului Bucuresti. Desfiinteaza integral incheierea contestata si rejudecand: Respinge, ca nefondata, sesizarea din oficiu formulata de judecatorul de camera preliminara din cadrul Tribunalului Bucuresti privind revocarea masurii arestarii preventive luate fata de inculpatul Adamescu Bogdan Alexander. In baza art. 275 alin. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare raman in sarcina statului. Definitiva. Pronuntata in camera de consiliu, azi, 23.02.2023″, a decis instanța de apel.

Anterior, la 11 aprilie 2022, în cauza 17560/3/2021/a1.1, DNA a contestat si CAB a admis cererea DNA ca Alexander Adamescu sa ramana cu masura arestului preventiv valabilă.

Aceasta solutie a fost data desi judecatorul de camera preliminara de la Tribunalul Bucuresti, respectiv Catalin Gabriel Bunea, a retinut ca mentinerea in stare de arest a lui Alexander Adamescu, „cu consecinta intervenirii prescriptiei raspunderii penale la data implinirii termenelor generale de prescriptie ar fi de natura sa creeze un risc sistemic de impunitate”, subliniază Lumea Justiției.

În anul 2016, Alexander Adamescu fusese reținut în Marea Britanie în baza mandatului european de arestare, fiind plasat in stare de arest provizoriu. Din 2016 si pana in 2019, Alexander Adamescu a formulat mai multe cereri de revocare sau de incetare a mandatului de arestare preventiva si a mandatului european de arestare. Aceste cereri au fost de fiecare dată respinse. In tot acest timp, DNA a solicitat in repetate randuri aducerea in tara a lui Alexander Adamescu. Cele mai recente actiuni ale DNA au fost cele din anul 2022.

Totuși, o soluție relevantă a formulat Tribunalul București, la finalul anului 2022. În încheierea din 13 decembrie 2022, judecatorul Catalin Gabriel Bunea a retinut ca cele doua infractiuni de pretinsa dare de mita retinute fata de Alexander Adamescu, care ar fi fost savarsite in 2013, sunt prescrise inca din iulie, respectiv decembrie 2021.

„Judecatorul de camera preliminara constata ca in cazul celor doua fapte de dare de mita pentru care inculpatul a fost trimis in judecata, termenul general de prescriptie a raspunderii penale s-a implinit in cursul lunilor iunie si decembrie 2021.

Lipsa din legea noua (art. 155 alin. 1 C.pen. in varianta ulterioara publicarii deciziei nr. 297/26.04.2018 ) a cauzelor de intrerupere a termenul general de prescriptie a raspunderii penale face ca aceasta sa fie legea mai favorabila inculpatului si determina intervenirea prescriptie raspunderii penale la data implinirii acestuia. Intervenirea prescriptiei raspunderii penale atrage in plan procesual consecinta impiedicarea exercitarii actiunii penale, impunandu-se astfel revocarea arestarii preventive in temeiul art. 202 alin. 2 C.proc.pen. si art. 242 alin. 1 C.proc.pen.

Judecatorul de camera preliminara nu poate primi solicitarea reprezentantului Ministerului Public, lipsita de altfel de orice argumentare concreta, de inlaturare de la aplicare a deciziilor Curtii Constitutionale incidente in cauza de fata, prin aplicarea jurisprudentei Curtii de Justitie a Uniunii Europene, materializata in cauzele C-105/14 – Taricco si cauza C-357/19 Euro Box Promotion„, a decis Tribunalul Municipiului București.

