Italia, locul unde magnatii discreți mor în condiții suspecte: ancheta finalizată în cazul milionarului Petrescu și moartea misterioasă a lui Michael Lynch ridică mai multe semne de întrebare decât răspunsuri

Italia a devenit, în mod surprinzător, scena unor tragedii misterioase în care magnații lumii de afaceri dispar în circumstanțe dubioase. Două cazuri recente, ale milionarului român Dan Petrescu și ale magnatului britanic Michael Lynch, scot la lumină nu doar lacune în gestionarea tragediilor de către autoritățile italiene, dar și întrebări legate de interese financiare ascunse.

fiica și tatăl său, Michael Lynch decedați în urma unui incident dubios în largul coastei Siciliei

Cazul Michael Lynch: achitat în SUA, înecat în Italia

Magnatul britanic Michael Lynch, fondatorul companiei Autonomy și o figură importantă în lumea tehnologiei, a murit în august 2024 într-un accident maritim, după ce iahtul său de lux, Bayesian, s-a scufundat în largul coastei Siciliei. Incidentul a avut loc la doar câteva luni după ce Lynch a fost achitat de justiția americană în procesul în care a fost acuzat de fraudă, acuzații aduse de compania Hewlett-Packard (HP) după preluarea Autonomy. Achitarea lui Lynch a venit ca un mare moment de ușurare, după ani de lupte juridice. Totuși, bucuria s-a încheiat cu o tragedie de proporții.

Un detaliu și mai straniu este faptul că, la doar două zile după decesul unui co-acuzat al lui Lynch, implicat în același proces și achitat la rândul său, iahtul lui Lynch s-a scufundat în circumstanțe încă neclare. Deși ancheta oficială a sugerat că o furtună neașteptată ar fi provocat scufundarea vasului, specialiștii spun că iahtul era considerat „nescufundabil” și că, dacă toate hublourile ar fi fost închise corect, tragedia putea fi evitată​.

Mai mult, echipajul vasului, care a părăsit rapid bordul pentru a se salva, nu a fost tras la răspundere, autoritățile italiene invocând o lacună legislativă care nu le-ar permite să aresteze echipajul pentru acest comportament iresponsabil. Între timp fondurile de investiții BlackRock și Vanguard, care dețin cele mai multe acțiuni HP, ar fi marii câștigători ai acestei tragedii, având un interes direct în încheierea dosarului legat de Lynch și plata despăgubirilor către HP. Conform unui articol al publicației britanice – The Guardian, Hewlett Packard Enterprise a confirmat că va continua un proces în instanța britanică împotriva moștenirii defunctului magnat al tehnologiei, Mike Lynch, în cadrul căruia solicită despăgubiri de până la 4 miliarde de dolari (3 miliarde de lire sterline).

Compania americană a declarat într-un comunicat că va urma procedurile legale „până la concluzia lor” în ciuda decesului lui Lynch.

HPE a câștigat un proces civil împotriva lui Lynch în instanța britanică în 2022, după ce l-a acuzat pe el și pe fostul său director financiar, Sushovan Hussain, de fraudă în legătură cu preluarea companiei sale de software, Autonomy, în 2011, pentru 11 miliarde de dolari.

O hotărâre privind despăgubirile este așteptată în curând, deși judecătorul care prezidează cazul, Mr. Justice Hildyard, a scris în 2022 că se așteaptă ca despăgubirile finale să fie „substanțial mai mici decât cele solicitate”.

Lynch, în vârstă de 59 de ani, care a fost achitat într-un proces penal separat în legătură cu afacerea Autonomy în SUA în luna iunie, și fiica sa de 18 ani, Hannah, se numără printre cele șapte persoane care au murit după scufundarea superiahtului Bayesian în largul coastei Siciliei în august 2024.

HPE a declarat: „În 2022, un judecător al Înaltei Curți din Anglia a stabilit că HPE a avut succes în mod substanțial în cererile sale civile de fraudă împotriva dr. Lynch și dlui Hussain. O audiere pentru stabilirea despăgubirilor a avut loc în februarie 2024, iar decizia judecătorului cu privire la despăgubirile datorate HPE va fi anunțată în curând. Intenția HPE este de a continua procedurile până la concluzie.”

Oliver Embley, partener la firma de avocatură din Londra Wedlake Bell, a declarat că HPE trebuie să echilibreze aspectele legale, morale și de reputație în ceea ce privește continuarea procesului împotriva moștenirii lui Lynch.

„Ei sunt o companie cotată public și au o datorie fiduciară față de acționarii lor. Din punct de vedere legal, sunt obligați să acționeze în interesul acționarilor, dar moral continuarea cererii este discutabilă. Și dintr-o perspectivă publică ar putea să se întoarcă împotriva lor. Practic, ar da în judecată văduva acestuia, și acest lucru nu ar arăta bine din punct de vedere optic,” a spus el.

Văduva lui Lynch, Angela Bacares, se afla la bordul iahtului Bayesian când acesta s-a scufundat, dar a fost printre cele 15 persoane care au fost salvate. Conform listei bogaților publicate de Sunday Times, averea combinată a lui Lynch și Bacares era de 500 de milioane de lire sterline.

Sunday Times a raportat pentru prima dată că HPE intenționează să solicite până la 4 miliarde de dolari de la văduva lui Lynch.

Dan Petrescu a murit în Milano în Octombrie 2021 împreună cu fiul și soția sa

Tragedia lui Dan Petrescu: un avion în perfectă stare, dar o prăbușire inexplicabilă

Cazul lui Dan Petrescu, unul dintre cei mai bogați oameni din România, este o altă tragedie care ridică mari suspiciuni. Petrescu a murit în octombrie 2021, împreună cu familia sa, într-un accident aviatic la Milano, când avionul privat pe care îl pilota s-a prăbușit inexplicabil după decolare. Deși autoritățile italiene au concluzionat că avionul era în perfectă stare tehnică, cu toate reviziile la zi, și au sugerat că eroarea umană a fost cauza, există multe neconcordanțe în acest caz​.

Autoritățile au afirmat că Petrescu ar fi fost un pilot fără suficientă experiență, însă rapoarte din presa românească contrazic această ipoteză, arătând că Petrescu avea la activ sute de ore de zbor și că avionul de mici dimensiuni ar fi trebuit să poată plana în caz de avarie, evitând astfel prăbușirea bruscă. De asemenea, un aspect crucial, și încă nelămurit, este faptul că nu funcționa cutia neagră a avionului, un detaliu care face imposibilă reconstituirea exactă a momentelor finale ale zborului​. Pentru cei care l-au cunoscut pe Dan Petrescu este cât se poate de atipică această mișcare. Se știe totuși că avionul a decolat din București. Conform site-ului flightradar24.com, anterior, pe 30 septembrie, avionul înmatriculat YR-PDV, efectuase un zbor pe ruta Bucureşti-Milano. Deci ce s-a întâmplat în Milano în perioada 30 septembrie și 3 octombrie? Conform mărturiilor localnicilor avionul ar fi fost deja în flăcări înainte de a se prăbuși:

Era ora 1.05 p.m. (14:05 – ora României), când am auzit sunetul unui avion deasupra mea de parcă i se îneca motorul. -Eram în casă, am auzit un zgomot surd ca al unui motor care nu funcționa, foarte repede am auzit explozia și apoi coloana de fum. Un dezastru.

Anca Surugiu alături de Dan Petrescu

Pe lângă aceste detalii tehnice, gestionarea averii imense a lui Dan Petrescu în mâinile unei singure persoane. După moartea lui Dan Petrescu, Anca Surugiu, o contabilă ascunsă de ochii publicului, a preluat controlul asupra averii de sute de milioane de euro. Toate societățile înființate de Dan Petrescu au ca unic acționar firme din Cipru. Din informațiile RL Anca Surugiu fusese împuternicită chiar de Dan Petrescu să gestioneze societățile cipriote cu doar câteva luni înainte de accidentul aviatic. Anca Surugiu nu a putut fi contactată de RL pentru a-și expune punctul de vedere. Cu toate acestea, RL a consultat documente care arată că Anca Surugiu a început procesul de transfer al banilor și de lichidare a cel puțin una dintre societățile din Cipru la nici 6 luni de la decesul lui Dan Petrescu.

Gazeta Bucureștilor a scris despre o parte din afacerile controlate de miliardarul Dan Petrescu. O lume ascunsă în spatele unor companii offshore înregistrate în Cipru și Insulele Cayman.

Acesta deţinea în jur 20 de parcuri comerciale închiriate către Metro, Praktiker sau Auchan. Deținea peste 150 de apartamente, vile și spații comerciale, în zona Primăverii și Herăstrău. Averea lui a fost estimată la o sumă cuprinsă între 2 și 3 miliarde de euro.

Compania Aviroms Rent A Car SRL era una dintre firmele controlate de afaceristul Dan Petrescu, potrivit Pro Tv. Conform datelor de la Registrul Comerțului, Aviroms Rent A Car a fost înființată în anul 1994. Aceasta are ca obiect principal de activitate „activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule ușoare” și are puncte de lucru în București, Otopeni, Craiova, comuna Giroda din Timiș, Cluj Napoca și Constanța. Societatea Aviroms Rent A Car este administrată de Adrian Daniel Hălmăgean. Dar are asociat unic o altă firmă, Semha Holdings Limited, o companie de tip offshore înregistrată în Cipru. Firma Aviroms Rent-A-Car SRL a raportat în anul fiscal 2020 o cifră de afaceri de aproximativ 13 milioane lei și o pierdere brută de peste 4,85 milioane lei. Însă, în anul fiscal 2019 a avut o cifră de afaceri netă de 41.755.500 lei și un profit de peste 765.000 lei.

Anca Surugiu apare și la Semha Holdings Limited care a fost înființată pe 4 aprilie 2011, în Cipru. Conform datelor de la cyprusregistry.com, Anca Surugiu figurează ca director la firma cipriotă. Această companie offshore deține integral și parțial acțiuni și părți sociale la alte opt societăți înregistrate în România. Una dintre acestea este Alex Global SRL. Asociații acestei firme sunt Semha Holdings Limited cu 78,26%. Restul părților sociale sunt deținute de o altă societate, Smart Property Leasing SRL, patronată de Anca Surugiu.

Compania Alex Global SRL are active imobilizate evaluate la 83.273.203 lei, conform datelor de la Ministerul de Finanțe. Activele imobilizate reprezintă bunurile și valorile cu o durată de utilizare mai mare de un an, care nu se consumă la prima utilizare. În ultimul an fiscal, adică în 2020, Alex Global SRL a avut o cifră de afaceri de 182.098 lei și pierderi de peste 3,99 milioane lei. Firma Alex Global SRL este administrată de Mihaela Arvatu.

Business Management System este o altă companie românească deținută integral de offshore-ul Semha Holdings Limited. Înființată în anul 2003, Business Management System este administrată de Anca Surugiu. Obiectul principal de activitate este „activități ale holdingurilor”. Societatea administrată de Anca Surugiu are active imobilizate de peste 38,5 milioane lei. În anul fiscal 2020, cu un singur angajat, a înregistrat pierderi de 1.887.543 lei. O altă firmă administrată de Anca Surugiu este Arcade Property Management. Societatea este deținută de offshore-ul cipriot Bertova Holding Limited. Obiectul principal de activitate al firmei este administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract. Anul trecut a avut o cifră de afaceri 3.264.217 lei și un profit net de 1.056.267 lei.

Total Asset Management este o altă firmă administrată de Anca Surugiu. Societatea este deținută de Davena Ventures Limited, o companie de tip offshore înregistrată în Cipru. În anul fiscal 2020, Total Asset Management avea active imobilizate de 165.144.168 de lei, o cifră de afaceri netă de 13.508.338 lei și pierderi de 1.659.757 lei.

Estrada Management SRL – active de 7,21 milioane lei Estrada Management SRL a fost înființată în mai 2009 și este deținută integral de Semha Holdings Limited. Firma are ca obiect de activitate dezvoltarea imobiliară și este administrată de Cosmin Psaropol. Societatea are active imobilizate evaluate la peste 7,21 milioane lei. Cifra de faceri raportată în anul fiscal 2020 a fost de 168.235 lei, în timp ce pierderile brute au fost de 581.832 lei Herăstrău Residence Construct Herăstrău Residence Construct a fost înființată în anul 2006 și are ca obiect principal de activitate dezvoltarea imobiliară. Firma este deținută de două companii offshore înregistrare în Cipru. Prima, Dentona Ventures Limited, deține 65,98% din părțile sociale. Cealaltă, Semha Holdings Limited, deține restul părților sociale. De administrarea acestei firme se ocupă Dinu Mihnea Dorobanțu. Activele imobilizate ale firmei au fost estimate în anul fiscal 2020 la 13.303.373 lei. Tot în anul 2020 a avut o cifră de afaceri de 33.032 lei și pierderi de 597.298 lei.

Dentona Ventures Limited mai deține firmele Property Leasing Concept SRL, Residential Property Leasing și Sunset Investment. Primele două sunt administrate de Ionel Dragoș Stoian, iar ultima de Dinu Mihnea Dorobanțu. Klylos Media, administrate de Ionel Dragoș Stoian.

Klylos Media a fost înființată în anul 2005, dar în anul 2019 și-a schimbat sediul din alt județ. Asociat unic este Semha Holdings Limited și este administrată de Ionel Dragoș Stoian. Și această societate se ocupă tot cu dezvoltarea imobiliară. Activele imobilizate în anul fiscal 2020 au avut o valoare de 13.645.200 lei. Cifra de afaceri netă a fost de aproximativ 2,8 milioane lei și profitul net de 3.646.481 lei.

Metro Imobiliare Development Metro Imobiliare Development provine dintr-o altă societate divizată în anul 2009. Noua societate a fost înființată în anul 2015. Asociat unic este Semha Holdings Limited și este administrată de Florin Călin Nicolae Berinde. Activele imobilizate ale firmei au fost în anul fiscal 2020 de 84.767.815 lei. Firma cu un singur angajat a raportat un profit net de 21.721.032 lei.

Roadhill Automotive a fost înființată în anul 2003 și are ca asociat unic firma offshore Semha Holdings Limited. Societatea este administrată de Dan Albert Goldner și are ca obiect principal de activitate comerţul cu autoturisme şi autovehicule uşoare. Activele imobilizate ale firmei sunt evaluate la 4.271.530 lei. În anul fiscal 2020 a avut o cifră de afaceri de 90.713.638 lei și un profit net 725.312 lei. În anul fiscal 2019, cifra de afaceri a fost de 143.955.118 lei și un profit net de 67.169 lei. Clubul select de la Rolast SA Rolast SA a fost înființată în anul 1991. Acționarul majoritar al firmei este Semha Holdings Limited cu 51.7662% din acțiuni.

Romanian Investment Fund Cyprus Limited, un alt offshore din Cipru, deține 20.1795% din acțiuni. Restul acțiunilor sunt deținute de Mir Asset Management SRL. Președintele companiei românești este Dan Ioan Rădulescu. Din Consiliul de Administrație mai fac parte Anca Olivia Moraru și Bogdan Bartolomeu. Firma are active de 23.243.519 lei, o cifră de afaceri de 852.354 și pierderi raportate în anul fiscal 2020 de 602.045 lei. Romanian Investment Fund Cyprus Limited a fost reprezentantă de Anca Olivia Moraru în anul 2008, conform unor documente publicate în acel an de ASF. Din aceste documente rezultă că Romanian Investment Fund Cyprus Limited avea atunci un capital de 1.710 euro divizat în 1.000 de acțiuni. 999 de acțiuni sunt deținute de Romanian Investment Fund Limited, din Insulele Cayman, și 1 acțiune era deținută de Chanteclair Management Limited. Romanian Investment Fund Limited, conform Offshore Leaks, era deținută în 2014 de o altă companie offshore, Aladine Marine Corporation. Dar avea și zece directori printre care se aflau Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană, Bogdan Baltazar, Mihai Rădoi și Adrian Pope.